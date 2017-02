Oroscopo 2017 / Paolo Fox, previsioni di oggi 28 febbraio a LatteMiele: Sagittario e tutti gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 28 FEBBRAIO 2017, A LATTEMIELE - Torna anche oggi, martedì 28 febbraio 2017, l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze radio di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. E' sicuramente interessante vedere come l'Ariete abbia decisodi gettare via tutte le cose considerate inutili e di pensare sempre e comunque di non scendere a compromessi puntando sempre al massimo. Il Toro può essere molot impegnato a fare dei conti, possono arrivare però diverse soddisfazioni. I Gemelli devono vivere alcune situazioni con grande calma senza esagerare e sbagliare le circostanze più facili da vedere e leggere. Il Cancro è un po' sottotono e di recente non riesce a sopportare il modo di fare di diverse altre persone. Il morale è basso e ci sono anche delle polemiche sul posto di lavoro ma c'è la speranza di potere con il tempo trovare una soluzione e riuscire ad uscire dai problemi con la forza di volontà e un cuore sempre grande in tantissime occasioni della vita.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: si è deciso di gettare via tutte le occasioni inutili, di non vivere più di compromessi e di dire quello che pensa. È un Ariete forte ma anche un po' pericoloso perché deve capire bene cosa fare e chi contrastare. È pronto a mettersi in gioco e l'amore può arrivare in maniera troppo precipitosa. Attenzione a non lasciare il certo per l'incerto. Giornata comunque nel complesso interessante. Toro: può essere più impegnato a fare i conti che a pensare all'amore che può aver dato qualche soddisfazione. Questi però non sono mesi di grandi incontri per chi non ha trovato l'amore, anche se c'è voglia di innamorarsi non la cerca veramente. Le relazioni di lunga data hanno bisogno di una scossa. Gemelli: bisogna fare le cose con molta calma perché non trasportare le discussioni avute nella giornata di domenica in questa nuova settimana. Molti stanno trasportando in amore quelle tensioni e le incertezze maturate purtroppo nel lavoro. Non c'è mai certezza di nulla. Cancro: pare che sia una giornata un po' sottotono. Di recente è molto intollerante e parte con il morale basso. Attenzione alle polemiche nell'ambito del lavoro, ma tante cose stanno cambiando. Leone: può essere esagerata aspettativa nei confronti delle persone. Deve capire però che non tutti sono dalla sua parte, ciò non è facile da digerire per una persona che vuole sempre essere presente nella vita di tutti in maniera positiva. Per il lavoro e per i contatti è un periodo buono. Vergine: la cosa migliore sarebbe in questi giorni quella di andare in vacanza, ma non tutti possono farlo. Ci sono delle piccole novità nell'ambito del lavoro da portare avanti che però non danno le certezze volute. Le relazioni più belle potrebbero nascere tra fine primavera ed estate, quindi per i single c'è qualche settimana da attendere. Bilancia: si sente un po' di agitazione e nervosismo, ma solo al mattino. In questo momento è uno dei segni più forti ma deve fare attenzione agli strapazzi, soprattutto se ha che fare con persone emotivamente pensierose. Scorpione: si ha una grande voglia di recuperare il tempo perduto. c'è una situazione importante per gli incontri e per le relazioni personali. Deve curarsi dal punto di vista fisico. Ha paura di situazioni che possono cambiare dall'oggi al domani e di vivere sensazioni nuove. Le coppie formate da tempo devono fermarsi un attimo e parlare di soldi. Sagittario: si ha un'idea in mente, ma non deve sprecare tempo per realizzarla. C'è una grande forza in arrivo. Buone idee, buone ispirazioni e buone passioni da tenere in considerazione nei prossimi giorni. Qualcuno farà anche un grande passo entro fine anno. Capricorno: c'è qualcosa da rivedere ma questa tensione deve essere compensata dall'amore. Non fa confusione tra l'amore e il lavoro, ma con un persona cara riesce a superare ogni problema. Acquario: ci si può innamorare ma deve capire a chi dare amore. Allo stesso tempo però vuole essere libero, chi ha da tempo incontrato la persona giusta con Giove favorevole può parlare di casa, famiglia e figli. Nuove strategie da ampliare nell'ambito del lavoro. Attenzione però se da qualche anno c'è qualcosa di nuovo in corso perché potrebbe non dare i riscontri sperati. Pesci: si è tra i segni più sbandati. Questa fine di febbraio è buona per la firma di contratti. Rapporti conflittuali con lo scorpione e cancro, attenzione alle parole.

