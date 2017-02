Oroscopo/ Jupiter, le previsioni di oggi, 28 febbraio 2017. Per il Toro profitti in arrivo!

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 28 FEBBRAIO 2017 - Anche in occasione del 28 febbraio 2017 a Unomattina è tornato il consueto appuntamento con l'oroscopo di Jupiter, con le previsioni giornaliere per tutti i segni zodiacali. L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 28 FEBBRAIO 2017: I SEGNI DI FUOCO - Partendo dai segni di fuoco, è consigliato per l'Ariete riuscire a comprendere un collega per ricevere in cambio una gratitudine infinita e duratura nel tempo. Per il Leone, invece, è necessario porre particolare attenzione agli incontri, evitando, quindi, di prendere decisioni nell'immediato e ponderando nel migliore dei modi le proprie scelte e con molta attenzione. Se invece siete un Sagittario potete stare davvero tranquilli in ambito lavorativo: la padronanza dei vostri mezzi vi consentirà di trovare le migliori soluzioni possibili e di aumentare la vostra consapevolezza.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 28 FEBBRAIO 2017: I SEGNI DI TERRA - Passiamo ora ai segni di Terra, iniziando con il Toro: i progetti recenti ma non ancora avviati dalle persone nate sotto questo segno faranno cogliere profitti a breve termine, molto prima di quanto si possa pensare. Sempre positivo il discorso anche per la Vergine, se si troveranno ad affrontare delle prove di esame, possono essere certi che andranno molto bene, ma solo una volta messa a punto un’organizzazione degli impegni che deve essere ottimizzata ai fini di non sprecare tempo. Coloro che sono invece nati sotto il segno del Capricorno saranno invece oggetto di stati ansiosi, dal momento che oggi questo segno zodiacale potrebbe trovarsi in bilico tra due storie d'amore: uno stato di indecisione con cui bisogna fare quindi molta attenzione.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 28 FEBBRAIO 2017: I SEGNI DI ACQUA - Chi è nato sotto il segno d'acqua per eccellenza, ovvero il Cancro, è invece dotato di grande forza di volontà in questo periodo. Volontà che tuttavia è accompagnata da segnali di stanchezza da non ignorare nella maniera più assoluta. Lo Scorpione vedrà invece premiata entro pochi giorni la concretezza professionale, con risultati soddisfacenti e con proposte molto allettanti da cogliere al volo. Per il segno dei Pesci sarà invece la giornata giusta da passare in compagnia di chiunque tra conoscenti, amici ed amori, data la grande serenità interiore provata in questo periodo.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 28 FEBBRAIO 2017: I SEGNI DI ARIA - Parlando delle previsioni sui segni d'aria le persone nate sotto il segno dei Gemelli saranno sospettose con chiunque e talvolta anche in maniera ingiustificata, a causa di una grande mancanza di comunicazione con il mondo esterno. Le persone della Bilancia avranno modo di dare propri pareri con grande competenza ed autorità, conquistando il rispetto e la stima da parte di tutti. Infine l'Acquario, con un intervento provvidenziale da parte di un parente che sarà di grosso sostegno dal punto di vista economico in un momento di particolare necessità.

