PAOLA BARALE / In studio per parlare con Raz Degan, il post. Sarà lei a calmarlo? (Isola dei famosi 2017, puntata 28 febbraio 2017)

PAOLA BARALE, IN STUDIO PER CHIACCHIERARE CON RAZ, IL POST (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 28 FEBBRAIO 2017) – Tra poche ore sulle frequenze di Canale 5 ha inizio la diretta di una nuova puntata serale del reality l’Isola dei Famosi 2017 condotto da Alessia Marcuzzi con il supporto in studio di Vladimir Luxuria e dell’inviato speciale in Honduras Stefano Bettarini. Una puntata che si preannuncia intensa anche per la presenza di molti ospiti, tra cui la nota conduttrice e showgirl italiana Paola Barale, ex compagna del naufrago Raz Degan. La Barale ha deciso di venire nello studio della Marcuzzi per dare sostegno al proprio ex alle prese con un periodo di difficoltà sull’isola con tanto di suo isolamento volontario nei confronti del resto del gruppo. La Barale nella scorsa settimana aveva manifestato solidarietà nei confronti pubblicando un post su Instagram dove ha scritto: “Preferisco chi ha il coraggio di essere se stesso, mostrandosi realmente per quello che è, non cercando di piacere a tutti i costi… per questo auguro lunga vita a Raz sull’Isola! #iostoconraz #imwithraz #goodluck. Tra l’altro in queste ore è stata la stessa Barale ad annunciare la sua presenza nello studio di Canale 5 con un altro post: “Ok mi avete convinto.. domani sera vado in studio per chiacchierare un po’ con Raz.. ci vediamo là”. Clicca qui per vedere il post.

PAOLA BARALE, LA CONDUTTRICE OSPITE NEL REALITY DI CANALE 5: BIOGRAFIA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 28 FEBBRAIO 2017) – Paola Barale è nata a Fossano in provincia di Cuneo nell’aprile del 1967. La sua più grande aspirazione era quella di diventare un’insegnante di ginnastica e l’inizio nel mondo dello spettacolo avviene per caso in ragione di una certa somiglianza con Madonna. L’esordio in tv arriva come Littorina in un programma di Antonio Ricci intitolato Odiens. Nel 1989 viene scelta per diventare la valletta di Mike Bongiorno in diverse trasmissioni di successo come la Ruota della fortuna e Tutti per uno. Nel 1995 le viene affidata la conduzione del programma Una sera c’incontrammo al fianco di Gerry Scotti per poi lavorare con Cecchetto in Un disco per l’estate e quindi La sai l’ultima. Dal 1996 e per sei stagioni di fila conduce al fianco di Maurizio Costanzo Buona domenica. Recentemente ha condotto su Italia 1 il reality Flight 616 ed è stata concorrente a Pechino Express – Il nuovo mondo. La Barale ha avuto anche delle esperienze nel mondo del cinema recitando in Colpo d’occhio di Sergio Rubini, Vorrei vederti ballare di Nicola Deorsola e Virus: Extreme Contamination di Domiziano Cristopharo.

