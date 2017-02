POMERIGGIO 5/ Il giallo della scomparsa di Sara Capoferri. Di cosa discuterà oggi, 28 febbraio 2017, Barbara D'Urso? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, martedì 28 febbraio 2017) - Oggi, martedì 28 febbraio va in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, la trasmissione di approfondimento su gossip e cronaca condotta da Barbara D'Urso su Canale 5. In attesa di scoprire di cosa si parlerà, vediamo cosa è successo ieri. La puntata di lunedì 27 febbraio si è aperta con il giallo della scomparsa di Sara Capoferri. La donna risulta non rintracciabile da ormai da giorni. In esclusiva, è stato mandato in onda un filmato che ritrae il padre di Sara mentre fa un appello, gridando la propria disperazione: ''Aiutateci''. Riflettori ancora accesi sul caso dell'ospedale Loreto Mare. Pomeriggio 5, ha cercato di rintracciare tre dei ''furbetti del cartellino'', come sono stati ribattezzati dalla stampa locale e nazionale, senza però fortuna. Secondo la conduttrice, è necessario che vengano introdotti i marcatori digitali in tutti gli ospedali, per porre fine alla questione del cartellino firmato da altri colleghi. Lo studio di Pomeriggio 5 si è acceso per via della discussione sul matrimonio di Maria Monsè. Una polemica asprissima, che ha avuto come protagonista la stessa Maria, a cui non sono piaciuti alcuni commenti, negativi, sulle sue nozze. La consueta bagarre tra gli ospiti presenti in studio da Barbara D'Urso si è poi conclusa così come era nata. Infine è stato dato spazio ad una nuova finestra con l'Isola dei Famosi. Si è ricordato che la diretta andrà in onda, martedì 28 febbraio. Tiene sempre banco l'allontanamento, volontario, di Raz Degan, che ha deciso di intraprendere un percorso solitario rispetto a quello degli altri naufraghi. Il pubblico sembra stia dalla parte dell'attore israeliano, mentre ci sarebbe una violenta tempesta pronta ad abbattersi sul rapper Moreno Donadoni.

