Paola Barale & Raz Degan/ Isola dei Famosi 2017: lui la chiama "amore", lei si scioglie...

Raz Degan e Paola Barale, confessioni d'amore in diretta all'Isola dei Famosi: lui la chiama amore, lei confessa che c'è ancora un legame - Il momento tanto atteso è arrivato: Paola Barale, ospite della quinta puntata dell'Isola dei Famosi, ha parlato in diretta con Raz Degan. Un "incontro" che tutta l'italia aspettava, soprattutto per ben capire quali fossero i sentimenti tra loro due. "Raz è stato il grande amore della mia vita e sempre lo sarà" ha esordito in studio Paola Barale quando, incuriosita, Vladimir Luxuria ha chiesto se per la bionda conduttrice fosse ancora legata a lui. Ma ecco finalmente arrivare il fatidico momento: dopo una lettera dalla signora che si cura del suo trullo in Puglia e che fa commuovere Raz, ecco esordire Paola. "Mi fa tanto piacere sentirti Bionda" ha dichiarato un Raz davvero molto emozionato che ha chiesto ad Alessia che gli venisse mostrato un primo piano della "sua stella". L'amore di Raz Degan per Paola Barale è diventato palese quando, forse per sbaglio, l'ha chiamata "Amore".

Raz Degan e Paola Barale ancora innamorati, Alessia Marcuzzi lancia la proposta: anche lei all'Isola dei Famosi? - "Stai attento a come parli Raz!" ha allora scherzato la Barale, ma Raz ha poi dichiarato "quattordici anni d'amore non si cancellano in questo modo!". In studio si sollevano grandi applausi per la coppia, che appare ancora palesemente legata; "Secondo me vi rimettete insieme" dichiara allora Vladimir Luxuria che trova un Raz pronto a confessare di volerla chiamare amore per tutta la sua vita. "Il nostro è un grande amore, ci vogliamo bene e ci rispettiamo anche per le nostra tante diversità!" ha confessato ancora Paola Barale che ha poi spostato il discorso su Giulia Calcaterra, chiedendosi il perchè di tanto astio. 2Lei è come una zanzara sulla mia spalla" ha dichiarato Degan, che ha ribadito la sua voglia di fare l'Isola senza badare alle chiacchiere e alle telecamere ma godersi la natura e tutto ciò che questa avventura gli regala. Un bacio e uno sguardo ricco d'amore ha concluso la loro chiacchierata, purtroppo interrotta da questioni di tempo. Ma ecco partire in studio la proposta della Marcuzzi: "Ma fargli una sorpresa e andare sull'Isola?", e la Barale dichiara di essere pronta a pensarci seriamente.

