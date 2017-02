QUEL CANE DI RAZ DEGAN!/ Isola dei Famosi 2017, scoppia la polemica tra Giulio Base e Vladimir Luxuria

ISOLA DEI FAMOSI, Vladimir Luxuria contro Giulio Base e Simone Susinna: avete dato del cane a Raz Degan! (oggi 28 febbraio 2017) - Inizia subito con polemica la quinta puntata dell'Isola dei Famosi: si apre infatti con la questione "Raz Degan" che si è isolato dal gruppo, scatenando non poche critiche. Sono alcune frasi dette dai naufraghi contro il regista a far infervorare il pubblico e in particolar modo Vladimir Luxuria. Giulio Base e Simone Susinna in particolare hanno infatti scherzato paragonando Raz ad un cane e facendo battute che sono parse a molti poco carine. È stato proprio per queste spiacevoli parole che l'opinionista dell'Isola dei Famosi ha preso la parole nel corso del collegamento iniziale con la palapa, rivolgendosi in particolar modo a Giulio e accusandolo per le parole sui cani dette in senso dispegiativo: "I cani sono animali fantastici, salvano la vita delle persone e accompagnano quelle disabili" ha commentato la Luxuria, ritenendo alquanto fuori luogo le parole "scherzose" dei naufraghi. Giulio Base ha allora preso la parola, cercando di spiegare che non si trattava di dichiarazioni dispregiative, nè per i cani nè tantomeno per Raz Degan, ma solo di battute divertenti senza un particolare seguito. Nè il pubblico in studio nè Vladimir Luxuria hanno però creduto alle sue parole, nè tantomeno a quelle di Simone Susinna, fortemente fischiato dallo studio.

