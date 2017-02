RAZ DEGAN/ Sette giorni in solitaria per l'attore: perchè questa scelta? (Isola dei Famosi 2017, oggi 28 febbraio)

RAZ DEGAN, UN'ISOLA COMPLETAMENTE SOLITARIA PER L'ISRAELIANO, MA PERCHÈ? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 FEBBRAIO) - Raz Degan è di sicuro uno dei personaggi più controversi de L'Isola dei Famosi 2017. Negli ultimi sette giorni trascorsi in Honduras la situazione dell'attore israeliano è arrivata davvero al limite: il naufrago non sta infatti partecipando alla vita del reality, e di certo questo suo atteggiamento verrà ripreso durante la quinta diretta in programma stasera, 28 febbraio. Raz Degan vive da solo, mangia da solo, va a pescare da solo e raramente scambia una parola con gli alti concorrenti de L'Isola. Una scelta chiarita con un semplice concetto dal naufrago, che ha spiegato di non avere intenzione di otrnare con il gruppo fino a che ci saranno determinate persone al suo interno. Raz Degan non ha fatto nomi, ma tutti hanno notato la freddezza e il distacco che usa nei riguardi di Giulia Calcaterra, k'ex velina di Striscia la notizia dalla quale non accetta nemmeno il cibo che gli spetterebbe. Non si tratta neanche una questione legata alle nomination, perchè Nancy ha fatto il suo nome, ma Raz non ce l'ha con lei. Che cosa è successo, dunque?

RAZ DEGAN, IL RAPPORTO CON CECCHERINI SI ERA RASSERENATO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 FEBBRAIO) - Fino alla settimana prima i rapporti tra Raz Degan e Massimo Ceccherini erano ai minimi termini a L'Isola dei Famosi 2017. Non si parlavano, non avevano alcun dialogo. Ciò era comprensibile, poiché Ceccherini, spesse volte, si è rifiutato di dare una mano al resto del gruppo, alzando sempre bandiera bianca, specialmente in occasione delle prove ricompensa. Un atteggiamento questo inconcepibile per Raz Degan, che invece ha regalato il suo aiuto a tutto il gruppo, non senza però ricevere critiche da parte della maggioranza dei naufraghi. La settimana trascorsa insieme sull'Isola del Fuoco ha però cambiato letteralmente il rapporto tra i due. Nella diretta della settimana scorsa è stato mostrato il primo passo compiuto da Massimo Ceccherini, che si è avvicinato a Raz Degan chiedendogli scusa e aiutandolo nel trasporto della legna per il fuoco. I due si sono riscoperti, stando insieme sette giorni sull'Isola del Fuoco, ed il giudizio di entrambi è ora cambiato. Nel corso della puntata la conduttrice Alessia Marcuzzi ha spinto molto su un tasto molto importante, quello del rapporto tra Raz Degan e Moreno Donadoni. È stato mandato in onda un rvm, attraverso il quale si è rivisto il momento di massima discussione tra l'ex modello ed il rapper. La reazione di Moreno durante la settimana è stata comunque positiva. Ha infatti cercato di dare sempre una mano a Raz e sopratutto lo ha ascoltato, considerandolo un punto di riferimento quasi obbligatorio sull'Isola. Inoltre, Simone Susinna aveva chiesto spiegazioni a Raz circa delle sue parole pronunciate in settimana e mandate in onda appunto in sersta. Simone, che era stato portato sull'Isola dei Metalli proprio da Raz Degan, ha in qualche modo preso le distanze dall'ex della Barale. Un atteggiamento questo che ha lasciato di stucco diversi telespettatori su Canale 5. Soltanto più tardi, poi, si sarebbe consumato il tradimento per antonomasia. Cinque voti, tanti ne ha presi Raz Degan ieri durante le nomination della quarta puntata de L'Isola dei Famosi. Troppi, per poter pensare di passare indenne la serata. Il problema per Raz poteva essere la sfida con l'altro personaggio più forte presente sull'isola, Massimo Ceccherini, che però durante gli ultimi sette giorni ha deciso di abbandonare il programma rendendo nullo il televoto.

