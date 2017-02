Raz Degan attacca Giulia Calcaterra/ Isola dei Famosi 2017, "non mi devi parlare, sei solo una zanzara"

Isola dei Famosi, fuori onda di fuoco durante la quinta diretta: scontro tra Raz Degan e Giulia Calcaterra - Davvero infiammata questa quinta puntata dell'Isola dei Famosi e non soltanto durante la diretta. È infatti nel corso della prima pubblicità che si scatena la polemica vera e propria che ha ancora una volta come protagonista Raz Degan. Solo 60 secondi sono bastati affinchè Raz Degan e Giulia Calcaterra dessero vita a un nuovo faccia a faccia incentrato sulla distribuzione del cibo e non solo. Di ritorno dalla pubblicità, il regista Roberto Cenci svela infatti che c'è un filmato da vedere visto ciò che è accaduto pochi minuti prima. Ed ecco partire Raz: "Sto meglio senza di te, lasciami stare, non mi parlare. - sbotta il regista nei confronti di Giulia Calcaterra, poi ancora aggiunge - Vuoi apparire davanti alle telecamere. Ogni volta che mi giro ci sei tu, sto da una parte e ci sei tu, forse perchè vuoi solo apparire? Per favore, stai zitta". Parole che smuovono la Calcaterra e anche Samantha De Grenet, che prende le parti di Giulia e solleva la questione cibo.

Isola dei Famosi, quinta diretta: Moreno attacca Raz Degan, ma Alessia Marcuzzi svela la bugia del rapper - Ma la discussione si sposta nel corso del secondo fuori onda anche verso Moreno, che difende Giulio Base per le parole "scherzose" dette sui cani, riportando alla luce dichiarazioni che sarebbero state fatte da Raz Degan durante la permanenza sull'Isola dei Famosi, che avrebbero contenuto offese per Vladimir Luxuria e Alessia Marcuzzi. In studio la conduttrice, tuttavia, interrompe il filmato del fuori onda svelando che neppure Moreno è stato tanto sincero in questi ultimi giorni e, in particolare, sulla dichiarazioni che Raz avrebbe fatto sulla moglie di Massimo Ceccherini e che hanno poi causato la decisione dell'attore toscano di lasciare l'Isola. Le parole di Ceccherini nei confronti di Moreno e Raz Degan in una recente intervista a Chi sono state molto dure e chissà quindi come reagirà quando la Marcuzzi svelerà in diretta la verità su questa scottante questione.

