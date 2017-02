SAMANTHA DE GRENET/ Le ipotesi della leader dopo il ritiro del toscano: nominerà Moreno stasera? (Isola dei Famosi 2017, oggi 28 febbraio)

SAMANTAHA DE GRENET, LE SUE IPOTESI DOPO IL RITIRO DI CECCHERINI: LA SHOWGIRL PUNTA SU MORENO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 FEBBRAIO) - Ancora una volta è stata tra le protagoniste della diretta de L'Isola dei Famosi 2017. Samantha De Grenet, in queste prime tre settimane sull'Isola, è riuscita ad essere una delle concorrenti più chiacchierate della rete, dividendo e unendo in più di un'occasione. Stasera, martedì 28 febbraio, tornerà al centro dopo essere stata la leader di una settimana davvero di fuoco in quanto a scontri e colpi di scena. Massimo Ceccherini ha deciso di ritirarsi e Raz Degan ha scelto di portare avanti il suo percorso in solitaria. Samantha, nell'arco dei sette giorni, ha provato a immaginare come si risolverà la questione del televoto, ora che uno dei sue ha deciso di lasciare l'Honduras: ha anche ipotizzato che potrebbe venire a crearsi uno scontro diretto contro l'israeliano, e non ha nascosto che secondo lei chi ha più chance di farcela - grazie ad una folta di schiera di fans - è proprio il rapper Moreno. Solo le parole di Alessia Marcuzzi in prime time sveleranno se la De Grenet si era messa sulla giusta strada o meno. Nel frattempo, a pochissimi è sfuggito qunto il rapporto della showgirl con Nancy si sia rinsaldato negli ultimi giorni... Ma che altro accadrà nella puntata dell'Isola dei Famosi questa sera? Ancora è presto per saperlo. Di certo c'è che Samantha non rischia nulla, poiché ha un bel rapporto con tutti i naufraghi, quindi che finisca in nomination è abbastanza improbabile. Ma mai dire mai al reality di Canale 5...

SAMANTAHA DE GRENET, È STATO SUO IL RUOLO DI LEADER: RIUSCIRÀ A GUADAGNARLO ANCORA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 FEBBRAIO) - In attesa di ritrovarla a L'Isola dei Famosi stasera, diamo uno sguardo a come se l'è cavata Samantha De Grenet fino ad adesso. Anche la showgirl italiana, come altri, aveva manifestato la propria insofferenza nei confronti di Massimo Ceccherini, per via di quelli sono stati definiti dei veri e propri teatrini. Teatrini durante i quali Massimo ha più volte detto di volersene andare, salvo poi smentire e decidere di rimanere, fino al ritiro definitivo avvenuto in settimana. La sovra esposizione mediatica del Cecca, evidentemente, ha dato fastidio a più di qualcuno sull'Isola. Nel corso della diretta di lunedì scorso, Samantha De Grenet è riuscita a battere tutti, maschi e femmine, raggiungendo così l'agognato status di leader della settimana. Un vero e proprio trionfo per la De Grenet, che arrivava da una settimana molto difficile ma ha dato grande prova di carattere e forza. Essere leader, sull'Isola dei Famosi, significa anche avere l'immunità. Doppia gioia quindi per Samantha, che si è avviata alle nomination in tutta tranquillità, sapendo che resterà sull'isola, almeno, altre 2 settimane. Staremo a vedere se più tardi, in prime time, la De Grenet riuscirà a ripetere l'impresa e ad aggiudicarsi altri sette giorno sicuri in Honduras...

SAMANTAHA DE GRENET, IL LITIGIO CON NATHALIE CALDONAZZO E I MOSQUITOS (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 28 FEBBRAIO) - Il percorso di Samantha De Grenet a L'Isola dei Famosi 2017 continua, ma in pochi hanno dimenticato quello che è successo durante la prima settimana, quando si è generata una vera e propria incomprensione tra Samantha e Nathalie Caldonazzo. Le due sono legate da un rapporto di amicizia abbastanza consolidato. È bastata una nomination, tra l'altro mai arrivata, a far destabilizzare il rapporto tra le due. Complice Dayane Mello, che ha riferito a Samantha la presunta votazione contro di lei da parte della sua amica sull'isola. Voce, quella di Dayane, che si è rivelata però infondata. Samantha ha poi dovuto lottare con i mosquitos, che non le hanno dato tregua per un'intera settimana. La showgirl era sul punto di abbandonare l'Isola, proprio per via della difficoltà incontrata con i mosquitos. Non c'è però stato bisogno di abbandonare l'isola, fortunatamente. Samantha è rimasta a lottare e adesso può dire di essere una delle candidate più autorevoli per arrivare fino in fondo in questa edizione. Staremo a vedere.

