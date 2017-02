SFOOTING/ Barbe al palo, biografie di Santos e nugol di ragazze: vita da Gabigol

“Il giorno prima della trasferta di Bologna avevo detto ai miei amici che sarebbe stata una partita speciale, un giorno speciale. Insomma, me lo sentivo...”. Domenica 18 febbraio Gabigol si è sbloccato: primo gol con la maglia dell’Inter, primo gol al Bologna, proprio come Ronaldo! Un evento beneaugurante che ha esteso i suoi effetti al di fuori dell’orbita nerazzurra: così, nei giorni seguenti il suo esordio da marcatore in serie A, l’Unione europea ha sospeso la procedura d’infrazione contro l’Italia per il suo elevato debito pubblico, Michele Emiliano ha annunciato di essere disposto a rimanere nel Pd e il Brasile ha deciso di posticipare il suo famoso Carnevale, quello di Rio, al primo rientro utile del suo giovane campione in patria. Intanto lui, Gabriel Barbosa, detto Gabigol, ha promesso a Pioli e a tutta la tifoseria “bauscia” che profonderà ancor di più il suo impegno in allenamento e in campo, quando sarà chiamato alla contesa, come domenica sera contro la Roma. Ipse dixit. Ma al cospetto dei giallorossi i risultati non sono stati pari a quelli conseguiti la settimana prima contro la squadra allenata da Donadoni.

Campione, dunque, o ciofèca? Più simile al mai abbastanza rimpianto Luis Nazario da Lima (in arte Ronaldo) o al tanto vituperato Darko Pancev? Chi sia in realtà Gabriel Barbosa, detto Gabigol, non è ancora ben chiaro; noi possiamo cercare di dipanarne il mistero, ricostruendone la biografia.

Gabriel Barbosa Almeida, noto semplicemente come Gabigol, è nato a São Bernardo do Campo (i santi, come vedremo, sono una delle sue grandi passioni) il 30 agosto 1996 da mamma Gabriela El Gabèc (bisnonni originari di Gabicce a Mare, provincia di Pesaro e Urbino; si noti che il cognome non è di origine marocchina, ma è il termine dialettale con cui i nativi chiamano la nota località marina italiana) e papà Caligol Barbosa (Caligol come il nonno, originario di Afragol, provincia di Napoli: uno strafottente mattacchione dagli atteggiamenti tra il guascone e il folle), barbiere come suo padre, il padre di suo padre, il padre del padre di suo padre, su su a risalire per tutto l’albero genealogico della famiglia Barbosa. Di barbe, Gabriel non ne raderà poi molte, nel corso della sua ancor giovane vita. Imparerà quasi subito, però, a far la barba ai pali (interni, perciò: palo, gol!) delle porte.

La passione per la pelota, che il padre trasmette sin da subito al piccolo Gabriel, lo trasforma in un accanito divoratore di calcio: a quattro anni inghiotte nove palline del Subbuteo dopo una clamorosa vittoria ai rigori contro lo zio paterno Penalty Barbosa (la successiva lavanda gastrica rimette a posto le cose); a cinque è già un lettore accanito (il ruvido nonno Tackle Barbosa gli ha fatto imparare a leggere e scrivere assai precocemente) di Lance!, il principale giornale sportivo brasiliano; a sette anni vive il suo primo contatto vero con un campo di calcio: ne resta affascinato per via della sua forma, un bel rettangol verde.