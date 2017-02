SHADOWHUNTERS 2/ Anticipazioni del 28 febbraio 2017: una nuova minaccia per Clary. Sarà più potente di Valentine?

SHADOWHUNTERS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella mattinata di oggi, martedì 28 febbraio 2017, Netflix renderà disponibile un nuovo episodio di Shadowhunters 2, in anteprima assoluta. Sarà il nono, dal titolo "Legami di sangue". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Valentine (Alan Van Sprang) rintraccia Iris (Stephanie Belding) e minaccia apertamente di uccidere la figlia se non l'aiuterà a localizzare Clary (Katherine McNamara). Quest'ultima invece riceve una dichiarazione inaspettata da arte di Simon (Alberto Rosende) durante la notte e dopo aver scoperto che la ama, lo bacia. Intanto, Alec (Matthew Daddario) cerca inutilmente di far partecipare Magnus (Harry Shum Jr.) alla cerimonia delle rune, mentre Jace (Dominic Sherwood) sottolinea a Magnus che non dovrà fare del male al fratello e considerarlo solo all'interno di un'avventura, non sapendo quanto il vampiro stia predendo sul serio il loro rapporto. Quella sera, Clary si presenta alla festa con Simon, lasciando Maia (Alisha Wainwright) delusa per vedere il vampiro in compagnia della rivale. La situazione si capovolge nel giro di pochi minuti: non appena Clary parla con Jace, Simon finisce per baciare Maia e quando lo affronta, il vampiro si difendere affermando che forse stanno sbagliando a rovinare la loro amicizia. Nel frattempo, Isabelle (Emeraude Toubia) continua a vacillare per l'assenza del veleno e prega Raphael (David Castro) di dargliene solo un po'. Al suo rifiuto, la vampira si fa un taglio sul braccio per provocare la sua sete. Alla festa, Max (Jack Fulton) si lascia sfuggire una parola di troppo con Magnus, chiedendogli quanto di demoniaco ci sia in lui e poi afferma che Jace non fa parte della sua famiglia. Ovviamente glielo ha detto alla madre, che su spinta di Alec viene incaricata di risolvere la situazione. Maryse (Nicola Correia-Damude) invece rivela ad Alec che lo hanno accolto quando era bambino e che quindi Max ha ragione, per poi scagliargli contro la spada per ucciderlo. Mentre Magnus ed Izzie realizzano che Jace potrebbe aver attaccato Maryse in base ad un'allucinazione, Alec ha la stessa allucinazione su Clary, che immagina mentre lo insulta per aver ucciso la madre. Sconvolto dall'accusa di essere un assassino, Alec tenta di gettarsi dal palazzo, ma Magnus interviene appena in tempo ed elimina l'incantesimo. Clary viene quindi liberata e realizza che Simon non ha realmente baciato Maia. In quell'istante, qualcuno ruba però il grimorio di Magnus. Scopre così che la responsabile è Eloize, che estromette all'istante dal palazzo, ma la donna fa in tempo a ricordare a Clary il patto di sangue: dovrà trovare Mazzie (Ariana Williams). A quel punto, la Shadowhunter rivela agli amici di essere in grado di comunicare con gli Angeli, perché discende dalla stirpe di Azriel. Jace capisce quindi che la sorella è in grado di attivare la Spada dell'Anima, interesse principale di Valentine.

SHADOWHUNTERS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 28 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 9 "LEGAMI DI SANGUE" - Ci avviciniamo a grandi passi al midseason finale di Shadowhunters 2 e come abbiamo visto l'atmosfera interna al Clave ha già iniziarsi a scaldarsi in modo graduale. Tutto verrà scatenato dalla rivelazione di Clary e Jace agli amici, riguardo all'attacco angelico subito ed alla comunicazione fra la Shadowhunter e gli Angeli. Clary ha infatti nelle vene del sangue d'Angelo puro e questo vuol dire che non ci sono troppi dubbi sulle sue origini. In Bound by Blood, il Clave scoprirà che Clary è essenziale perché il piano di Valentine si completi. I Nascosti però non sanno come valutare la situazione e gestirla. Ora che Iris ha reclamato il patto, Clary ha invece molto di più a cui pensare, fra cui anche cercare di sopravvivere. Intanto, Raphael e Izzie sono sempre più vicini, mentre Alec è sconvolto dalle ultime rivelazioni sulla sorella e cerca di capire che cosa le stia succedendo.

