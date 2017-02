STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: L'isola dei Famosi, Supergirl e Bernadette: Miracolo a Lourdes (martedì, 28 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 28 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, martedì 28 febbraio 2017, la programmazione delle reti Mediaset, si preannuncia all'insegna dei film e dell'intrattenimento, ma anche delle grandi serie tv americane. Occhio, in ottica di ascolti ad un reality storico come 'L'isola dei famosi', ma anche alla serata dedicata ai supereroi su Italia 1, un vero must per gli appassionati. La programmazione continua sul resto dei canali con il film drammatico proposto da Rete 4 e uno dal genere commedia su La5, Mediaset Extra propone l'intrattenimento comico con Zeling, mentre serie tv e film d'animazione vengono trasmessi su Top Crime e Boing. Ma adesso ecco nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

La serata di Canale 5 sarà tutta all'insegna de 'L'isola dei famosi', il celeberrimo reality ambientato in Honduras e che vede protagonisti alcun vip italiani del cinema e della televisione. Sull'isola non c'è più Massimo Ceccherini, ritiratosi la settimana scorsa proprio nel bel mezzo della sfida del televoto con Raz Degan. Con l'attore, a giocarsi la vittoria finale ci sono altri personaggi noti come Giulio Base, Samantha De Grenet, Eva Grimaldi, nonché personaggi emergenti come Malena e Moreno, che settimana dopo settimana sembrano sempre più in sintonia. Su Italia 1 appuntamento imperdibile per gli appassionati dei supereroi DC Comics. Si inizia alle 21.10 con Supergirl, serie giunta alla seconda stagione, nel nono episodio l'eroina verrà rapita e per salvarla si attiverà tutta la squadra di supereroi. A seguire ecco l'appuntamento con la terza serie di 'The Flash', nella puntata in onda alle 22.00, il velocissimo eroe scoprirà la vera identità del Dottor Alchemy e inizierà una caccia ricca di emozioni e sorprese. Alle 23.00 è il momento di Arrow (episodio intitolato 'La Trappola'), mentre alle 23.50 sarà l'ora di Gotham (nell'episodio 'Oltre ogni limite', Tabitha vuole vendicarsi per l'arresto del fratello). Rete 4, invece, propone il film 'Bernadette: miracolo a Lourdes'. Nell'opera del 2011 viene raccontata la vera storia di Bernadette Soubirous, la giovane che nel 1858 disse di avere visto la Madonna nella celeberrima grotta di Massabielle. Il film racconta tutta la vita della pastorella, che dovette fare i conti con un mondo che non credeva alla sua storia. A seguire, si cambia completamente registro con un thriller come 'Il quarto angelo', opera del 2001 che vede protagonisti Jeremy Irons e Forest Whitaker. Il film gravita intorno alle vicende di Jack Elgin, che a seguito di uno scontro a fuoco con dei terroristi perde moglie e figlie. I criminali vengono arrestati ma poi incredibilmente rilasciati, per questo, Jack decide di farsi giustizia da solo. Tanto divertimento su La 5 con 'Licenza di matrimonio', film del 2007 che vede protagonista il compianto Robin Williams. Il celebre attore veste i panni del reverendo Frank, che per sposare Ben e Sadie vuole prima che questi due superino il suo personalissimo e stravagante corso pre-matrimoniale. Risate anche su Mediaset Extra con 'Zelig Anthology', che ripropone i momenti memorabili del famoso programma comico. Su Iris spazio al cinema classico americano con 'Uomini d'amianto contro l'inferno', uscito nel 1968, il film narra le vicende di tecnici altamente specializzati nello spegnimento di incendi apparentemente indomabili di pozzi petroliferi. Protagonista dell'opera è il celeberrimo John Wayne. Su Italia 2 tanta azione con 'Lucy', opera del 2014 del regista francese Luc Besson. Protagonista del film è la bellissima Scarlett Johansson, coadiuvata da un maestro del cinema come Morgan Freeman. L'opera racconta le peripezie di Lucy, studentessa che vive a Taiwan e che per una serie di circostanze consegna ad uno spietato criminale coreano una valigetta che si rivelerà contenere una sostanza misteriosa e pericolosa. Lucy verrà poi sequestrata e utilizzata per una serie di esperimenti che porteranno a conseguenze inaspettate. Chiudiamo la nostra carrellata con Top Crime, che propone la celeberrima serie tv 'The Mentalist', su Boing, invece, spazio a cartoni animati divertentissimi come 'Lo straordinario mondo di Gumball' e 'What a mess Slump e Arale', due titoli perfetti per i più piccoli ma in grado di intrattenere anche gli adulti.