STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Le regole del delitto perfetto, Private Eyes e Vikings (martedì, 28 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 28 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, martedì 28 febbraio 2017, le reti della piattaforma satellitare di Sky propongono una vasta scelta di serie tv e film, senza dimenticare l'intrattenimento. Con un furtivo sguardo al palinsesto vi possiamo anticipare che tra le serire tv che andranno in onda stasera c'è da segnalare Vickings che viene trasmessa su Sky Atlantic, Fox e Fox Crime propongono invece Le regole del delitto perfetto e Private Eyes. Tra le varie scelte che è possibile fare nei canali dedicati al cinema invece, spicca il film La Grande Bellezza. Ma ecco nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Iniziamo il nostro viaggio nel palinsesto Sky con Fox, che alle 21.00 propone la dodicesima puntata della terza stagione di Le regole del delitto perfetto. Ancora una volta al centro della scena l'avvocato e docente di diritto penale Annalise Keating, chiamata a risolvere casi di omicidio insieme ai suoi cinque migliori studenti. Tanti intrecci e colpi di scena, con la protagonista chiamata anch'essa a difendersi dalle nuove accuse della Procura. A seguire spazio a Dance Dance Dance, programma tra talent e varietà, in cui sei coppie formate da VIP sono alle prese con coreografie di celebri opere cinematografiche e videoclip. Tra i personaggi famosi, ecco Claudia Gerini e Tania Cagnotto, giudicati tra gli altri da Luca Tomassini e Vanessa Incontrada. Su Fox Crime spazio a due episodi di Private Eyes, in cui un ex giocatore di hockey cambia completamente vita e diventa un detective privato. Il protagonista Matt Shade (interpretato da Jason Priestley) lavora in coppia con l'investigatrice Angie Everett, nelle due puntate in onda su Fox Crime, la terza e la quarta della prima stagione, i due dovranno prima recuperare un cavallo di razza rubato ai legittimi proprietari e poi dovranno indagare su un attacco incendiario contro un celebre scrittore. Su Sky Atlantic in programma invece due puntate di Vikings, serie ambientata nel nono secolo e che narra le gesta dei mitologici guerrieri vichinghi. In programma l'ottavo e il nono episodio della seconda stagione, prima spazio alla vicenda di Aslaug, che vuole tenere suo figlio nato storpio, nella puntata seguente, invece, Horik compie un grave errore strategico nella battaglia contro Ecbert. Su Fox Life ecco due puntate di Younger, la serie tv che racconta le vicende di una quarantenne che per trovare lavoro dichiara di avere 26 anni. Nella prima puntata Liza chiede consigli a Maggie per la sua storia con Josh, nell'altra la stessa Liza si troverà a riconsiderare i suoi sentimenti. Su Sky Uno, invece, spazio alla cucina e ai giudizi spesso severi dello chef Gordon Ramsay con la quindicesima edizione di Hell's Kitchen USA. La serata di Sky Cinema 1 è all'insegna della speranza e della fede con Miracles from Heaven, uscito nel 2016, il film narra la storia di Anna, bambina di dieci anni che deve fare i conti con un male incurabile ma che dopo un incidente guarisce in maniera miracolosa. L'opera è tratta da una storia vera. Su Sky Cinema Oscar, che sostituisce momentaneamente Sky Cinema Hits, ecco il cinema d'autore italiano con la versione integrale de La Grande Bellezza, film di Paolo Sorrentino che vede protagonisti la Roma borghese e modaiola e uno strepitoso Toni Servillo. Su Sky Cinema Family, grandi emozioni con 'Max' uscito nelle sale nel 2015, il film ha come protagonista un cane militare che ha visto morire il suo padrone in Afganistan. L'animale verrà così rispedito negli Stati Uniti, ancora traumatizzato, vuole avere a che fare solo con Justin, fratello del suo defunto padrone. Chiudiamo con Sky Cinema Passion, che propone le intricate vicende sentimentali di Trappola d'amore (protagonisti Richard Gere e Sharon Stone), su Sky Cinema Max, invece, ecco l'azione di Giorni contati, film del 1999 con Arnold Schwarzenegger.