STASERA IN TV RAI/ Oggi, programmi Rai: Juventus-Napoli, Boss in incognito e Carta bianca (oggi, 28 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 28 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, martedì 28 febbraio 2017, la programmazione delle reti Rai è ricca di spunti e contenuti interessanti. A farla da padrone, dal punto di vista degli ascolti tv, sarà sicuramente l'andata delle semifinali di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, che vincerà a mani basse la sfida dello share. A nulla varrà l'opposizione de L'Isola dei Famosi, che traslocherà al martedì per via dell'inizio dei nuovi episodi su Il Commissario Montalbano a partire da lunedì. Anche le altre reti comunque avranno modo di difendersi. Infatti, su Rai Due spazio al docu-reality condotto da Nicola Savino, mentre su Rai Tre ci sarà la seconda puntata del programma a cura di Bianca Berlinguer. Sulle altre reti Rai spazio a film e fiction anche in replica. Ma ecco nel dettaglio la programmazione Rai.

Su Rai Uno, andrà in onda la diretta di Juventus-Napoli. Un match delicato per la squadra di Allegri, che sarà reduce sia dalla sfida in Champions contro il Porto sia dalla partita in campionato contro l'Empoli in casa. Da questo punto di vista, bianconeri leggermente favoriti, sia dalla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, sia per l'impegno più complicato del previsto che attendde la squadra di Sarri nell'anticipo di sabato, con i partenopei che saranno opposti alla rivelazione di questo campionato, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Su Rai Due prosegue il viaggio di Nicola Savino nel docu-reality da lui condotto 'Boss in incognito'. Anche in questa edizione il reality si è confermato come una delle sorprese più interessanti dei palinsesti Rai, avendo inoltre un discreto successo di pubblico, grazie ad uno share più che rassicurante per gli autori della trasmissione, che si candida a tornare anche nella prossima stagione, sempre su Rai Due, sebbene si vocifera di un possibile ritorno dell'Isola dei famosi alla Rai, con Savino che diventerebbe l'indiziato numero uno per la sua conduzione. Rai Tre manda in onda il secondo appuntamento, in prima serata, con la giornalista Bianca Berlinguer, che ha debuttato nella giornata di ieri con il suo nuovo programma, Carta Bianca. Gli ascolti tv della prima puntata hanno evidenziato un ascolto pari a 1 milione e 200 mila telespettatori, incuriositi dal format e sopratutto dal ritorno da protagonista della Berlinguer nella terza rete della televisione di stato. Sul resto dei canali Rai, in prima serata, vengono proposti tre film che Rai 4, Rai 5 Rai Movie presenteranno ai loro telespettatori. Su Rai 4 va in onda il film Bernadette: miracolo a Lourdes, pellicola tedesca del 2016, diretta dal regista Sagols. Su Rai 5 sarà trasmesso Manhattan, film drammatico del '79 firmato dal regista Woody Allen. Su Rai Movie spazio alla pellicola Grace di Monaco, uscito nelle sale cinematografiche nel 2014, con un cast d'eccezione, tra cui Nicole Kidman. Infine su Rai Premium la replica dell'ultima puntata di Un passo dal cielo 4.