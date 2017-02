STEFANO BETTARINI / Con Dayane Mello solo flirt mediatico? (Isola dei famosi 2017, quinta puntata oggi 28 febbraio)

STEFANO BETTARINI, L’INVIATO DEL REALITY DI CANALE 5: SOLO FLIRT MEDIATICO CON LA MELLO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUINTA PUNTATA 28 FEBBRAIO) – Tra poche ore su Canale 5 prende il via una nuova appassionante puntata serale dell’Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi supportata da Vladimir Luxuria nei panni di opinionista fisso e di Stefano Bettarini che è l’inviato speciale nelle calde acque dell’Honduras. Proprio Bettarini nelle ultime settimane è stato al centro delle notizie di gossip per un presunto flirt con Dayane Mello o quanto meno per via delle esternazioni della modella brasiliana che ha reso pubblici alcuni apprezzamenti nei confronti dell’ex calciatore a cui sembra essere interessata. Tuttavia ci sono alcune testate online come Dagospia che parlano di semplice flirt mediatico rimarcando come ad attendere il ritorno della Mello a Milano nel dietro le quinte dello studio di Canale 5 ci fosse Stefano Sala, modello milanese ed ex compagno della brasiliana dalla quale ha anche avuto una bambina di nome Sofia. Insomma, occorrerà attendere il ritorno di Bettarini per capire quale Stefano sia effettivamente nel cuore della Mello.

STEFANO BETTARINI, L’INVIATO DEL REALITY DI CANALE 5: RICORDA A TUTTI CHE SI TRATTA SOLO DI UN GIOCO, IL POST (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUINTA PUNTATA 28 FEBBRAIO) – L’ex calciatore Stefano Bettarini si sta comportando in maniera egregia in questa edizione 2017 dell’Isola dei Famosi che lo vede nelle vesti di inviato. Le polemiche delle vigilia sono soltanto un labile ricordo che stanno lasciando spazio ad un lavoro puntuale ed impeccabile dal punto di vista professionale. Sempre sul pezzo e pronto ad affrontare gli argomenti più delicati con efficacia. Nelle ultime ore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un interessante post che suona come monito verso quanti stanno esasperando le polemiche per questioni che come lui stesso ha ricordato, sono relative ad un puro e semplice gioco. Nel post si legge: “Non perdete di vista il gioco… perché di questo si tratta!!! #game #isoladeifamosi #spybetta #mister #tuttosottocontrollo #solocosebelle #todumyinteresante #nature. Un post che ha ricevuto tantissimi Mi Piace ed inoltre centinaia di commenti per mezzo dei quali gli appassionati del reality hanno voluto dire la propria per quanto concerne gli ultimi accadimenti del reality. Clicca qui per vedere il post.

