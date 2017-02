STEFANO DE MARTINO/ News: il piccolo Santiago con zia Adelaide, foto (oggi, 28 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL PICCOLO SANTIAGO TRA LE BRACCIA DELLA ZIA ADELAIDE, FOTO (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino è sempre al centro del gossip, e nell’ultimo periodo il suo nome è tornato sulle scene collegato alle dichiarazioni fatte da Maurizio Costanzo a Nuovo. Il ballerino di Amici, però, va avanti deciso e a testa alta, e in questo periodo - dopo la vacanza alle Mauritius e il rientro di Belen Rodriguez a Milano - ha potuto riabbracciare il figlio avuto insieme alla showgirl, Santiago. Il piccolo ha fatto una bella scorpacciata anche della compagnia della zia da parte di papà, la sorella di De Martino, Adelaide. Anche la giovane è stata felicissima di poterlo riabbracciare, tanto che sulla propria pagina Instagram ufficiale ha pubblicato una fotografia in cui tiene la testa del piccolo tra le mani e gli dà un bacio sulla fronte. “Gesti di tenerezza” è stato il semplice commento della sorella del ballerino: un commento che ha immediatamente conquistano il lato tenero dei followers, pronti a regalare oltre 3mila like. Clicca qui per vedere lo scatto direttamente dalla pagina Instagram ufficiale di Ady De Martino.

