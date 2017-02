STRISCIA LA NOTIZIA/ Il Tg satirico su Canale 5: Ficarra e Picone, quali servizi presenteranno oggi, 28 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, martedì 28 febbraio 2017) - Torna questa sera, martedì 28 febbraio 2017, il consueto appuntamento con il Tg satirico Striscia la notizia, su Canale 5 con Ficarra e Picone. In attesa di vedere che cosa accadrà oggi, vediamo cosa è successo ieri. Immediatamente la parola passa agli inviati con Ballantini che porta lo spettatore ad assistere al ritorno del "Renzi di striscia", il politico impersonato perfettamente dall'inviato da vita a una esilarante discussione sugli ultimi accadimenti del PD, discussione che non tralascia qualche frecciata polemica verso D’Alema. Riccardo Trombetta torna a parlare dell’agenzia delle entrate di Roma, concentrandosi sulla sitazione di uno stabile. All’ospedale di "Loreto Mare" a Napoli si continua a parlare del blitz operato dai carabinieri relativamente ai tanti "furbetti del cartellino", il programma in tale contesto ripropone i tanti servizi finora trasmessi in otto anni. Pinuccio si reca invece in Calabria per parlare di una nuova forma di contrattualizzazione regionale, quelli degli addetti alla sorveglianza idraulica. Moreno Morello incontra una vecchia conoscenza di Striscia, una persona che negli anni è stata beccata più di una volta a operare piccole truffe. Chiara Squaglia si reca invece nel piccolo centro di Terme di Pieve Fosciana in provincia di Lucca, per documentare come la costruzione costata ben sei miliardi di lire, non è entrata mai in funzione dopo che sono passati 33 anni, e negli ultimi tempi è stata finanche distrutta dai vandali. Luca Abete documenta come sia possibile praticare scommesse anche ai minori di anni 18 cosa vietata assolutamente dalla legge, il servizio grazie a una telecamera nascosta dimostra come in una ricevitoria la legge sia regolarmente evasa con un escamotage. Esilaranti come al solito i "pasticcini del web" con molti filmati recuperati in rete, che sicuramente portano il buonumore in tutta la trasmissione. Trasmissione che termina con il bel "striscia lo striscione", rubrica che ripercorre il meglio del calcio dell'ultima giornata sportiva.

