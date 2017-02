SUPERGIRL 2/ Anticipazioni puntata 28 febbraio 2017: Maggie sa la verità sull'identità di Kara!

SUPERGIRL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 28 febbraio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Supergirl 2, in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo "Supergirl vive". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: James (Mehcad Brooks) vorrebbe rivelare a Kara (Melissa Benoist) la verità sulla sua identità di Guardian, ma Alex (Chyler Leigh) crede che sia meglio che la sorella rimanga ancora all'oscuro. Per scoprire le vere intenzioni della Cadmus e di Lillian (Brenda Strong), Kara decide di intervistare Lena (Katie McGrath) sul suo rapporto con la madre, scoprendo che sono molto distanti. Quella sera, Cybord Superman (David Harewood) attacca Mon-El (Chris Wood) al locale alieno, mentre il resto degli avventori vengono uccisi con il gas. La DEO decide quindi di confinare Mon-El nella camera di contenimento per evitare un'epidemia, nel caso in cui fosse portatore di uno strano virus. Su consiglio di Eliza (Helen Slater), Kara inizia a pensare che Mon-El possa essere innamorato di lei, dato il suo comportamento gentile e stranamente umano avuto durante il Rinraziamento. L'alieno nega tutto, ma subito dopo inizia a tossire per via del gas inalato. Nel frattempo, Eliza nota che Alex ha qualcosa che non va e dopo aver scoperto che si tratta dei suoi sentimenti per Maggie (Floriana Lima), le fa notare come voglia solo il meglio per lei. Arrivata alla Fortezza, Kara viene attaccata dal sistema di sicurezza ed in seguito manifesta a J'onn una forte preoccupazione per la vera natura dei genitori. La loro malvagità e desiderio di distruzionee la sconvolge, ma è costretta a fermarsi per via di un malesse dell'alieno. J'onn le rivela infatti che è stato avvelenato dal sangue della Marziana Bianca e che presto diventerà anche lui della stessa specie. Dato il tipo di isotopo sfruttato per il virus, Kara decide di parlare apertamente con Lena di quanto sta facendo la madre, dopo averla salvata da un attacco. Lena però cambia opinione sull'eroina e l'accusa di cercare di infangare Lillian, come il cugino in passato ha fatto con la sua famiglia. Nel frattempo, Lena decide di incontrare la madre e le offre il proprio aiuto, consengnandole all'istante l'isotopo. Lillian prosegue così con la costruzione del dispositivo ed invia Cyborg Superman a contrastare l'eroina. Dopo aver sconfitto gli alieni, il DEO scopre tuttavia che sono scomparsi, mentre Maggie decide di parlare apertamente con Alex. Aver rischiato di morire l'ha fatta riflettere sul fatto che ha avuto paura, nel momento stesso in cui ha fatto coming out e di aver capito che la vita è troppo breve. Dopo un bacio, le due realizzano tuttavia che fra loro ci potrà essere solo amicizia.

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 28 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 9 "SUPERGIRL VIVE" - Winn viene picchiato per aiutare James, che lo porta a realizzare di non essere adatto per il lavoro sul campo. Kara inizia invece ad indagare sulla scomparsa di diverse persone ed il DEO scopre che gli eventi sono collegati ad una falsa sperimentazione clinica, che si rivela gestita dagli alieni. Kara e Mon-El attraversano quindi un portale ed accedono a Maaldoria, che è il centro della tratta di schiavi. Rendendosi conto cche non avranno i loro poteri a causa del sole rosso del pianeta, Kara e Mon-El individuano i rapitori in una fortezza, dove vengono catturati e messi in cella con tutti gli altri. Scoprono così che Roulette è coinvolto nel traffico. Intanto, J'onn rivela che l'atmosfera di Maaldorian è letale per i marziani e quindi Alex deve guidare una squadra di soccorso per aiutare la sorella e l'alieno, a cui si unisce anche Winn. In seguito, Maggie rivela ad Alex di sapere della doppia vita di Kara.

