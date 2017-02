Simone Susinna / Il fidanzato di Giulia Calcaterra si ingelosisce ed è ancora polemica (Isola dei famosi 2017, quinta puntata oggi 28 febbraio)

SIMONE SUSINNA, IL FIDANZATO DI GIULIA CALCATERRA SI INGELOSISCE ED È ANCORA POLEMICA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUINTA PUNTATA 28 FEBBRAIO) – Simone Susinna è ormai entrato con una certa continuità nella lista di quelli che a L'Isola dei Famosi 2017 creano polemica. Dopo quanto accaduto con Malena Mastromarino la scorsa settimana e i battibecchi con Raz Degan ora Simone Susinna ha fatto scatenare l'ira del fidanzato di Giulia Calcaterra. A dire il vero i due sono molto vicini fin dall'inizio di questa avventura in Honduras a Cayo Cochinos anche se alle provocazioni arrivate spesso da Vladimir Luxuria i due hanno risposto che tra di loro c'è un'amicizia tanto che appunto Simone Susinna sembrava flirtare con la bella Malena. A Pomeriggio 5 è esplosa una nuova diatriba che vedrebbe protagonista Diego Dario fidanzato proprio dell'ex velina. Secondo l'inviata del programma di Barbara D'Urso pare infatti che l'uomo non abbia gradito affatto gli atteggiamenti di intesa tra Simone Susinna e la sua fidanzata Giulia Calcaterra. Tanto che c'è chi addirittura sostiene che Diego Dario sia pronto a lasciare la ragazza al suo ritorno in Italia.

SIMONE SUSINNA, NAUFRAGO DEL REALITY DI CANALE 5: COSA È SUCCESSO UNA SETTIMANA FA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUINTA PUNTATA 28 FEBBRAIO) – Fino a una decina di giorni fa di Simone Susinna non si conosceva granché del suo percorso all'Isola dei famosi. Tra le poche note di rilievo circolava il gossip circa un suo possibile flirt con Giacomo Urtis, voce questa però priva di qualsiasi fondamento, poiché tra i due non c'è mai stato nulla sull'isola, se non un semplice rapporto di amicizia. C'è stato poi il caso Raz Degan. Il modello l'aveva voluto fortemente sulla sua stessa isola, tanto da spingere Giacomo Urtis, in quella settimana leader, a fare il suo nome. Gli altri naufraghi, indispettiti della decisione di Raz, si erano schierati contro Simone, accusandolo di essere debole caratterialmente e forse manovrabile dagli uomini forti dell'isola (vedi Raz). Qualcosa però sembra abbia rovinato, in maniera irreparabile, il rapporto tra i due. Che cosa è accaduto?

Prima che si conoscesse l'esito del televoto, a Raz Degan era stato chiesto di spiegare alcuni suoi comportamenti avuti durante la settimana sull'isola del fuoco. Raz ha spiegato di avercela con le persone che, quando si accende la telecamera, cambiano completamente. L'accusa implicita, lanciata da Raz, è dunque di falsità da parte di alcuni naufraghi. Dalle parole di Raz Degan era quasi inevitabile che scaturisse una discussione. Meno probabile invece era che a prendere la parola fosse Simone Susinna, uno dei naufraghi, fino a quel momento, più vicino a Raz. Il bel modello ha chiesto spiegazioni all'(ex) amico, chiedendogli i nomi, altrimenti, secondo lui, passava il messaggio che tutti erano falsi sull'isola. Da qui in avanti è stata un'escalation, con alla fine il tradimento. Simone Susinna è stato infatti tra i cinque naufraghi a votare per l'eliminazione di Raz Degan, finito in nomination insieme all'altro personaggio forte dell'Isola, Massimo Ceccherini. Anche per Simone, a fine puntata, è arrivato il commento diretto di Raz, 'sei nel radar', divenuto un autentico tormentone di questa dodicesima edizione dell'isola dei famosi. Simone Susinna, durante la sua spiegazione, sia in fase nomination che in precedenza, quando stava cercando di far capire ad Alessia quale fosse il suo pensiero circa Raz Degan e le sue ultime esternazioni, è andato incontro a qualche errorino di troppo con la grammatica, tanto da prendersi il rimprovero, in diretta, di Vladimir Luxuria. A questo proposito, vanno segnalati i tanti commenti sarcastici su Simone nei vari gruppi social e pagine Facebook che hanno seguito in diretta la puntata di ieri, per via di una licenza troppo fantasiosa sui congiuntivi, diciamo così.

