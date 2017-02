THE BIG BANG THEORY 10/ Anticipazioni puntata 28 febbraio 2017: Amy ha mentito a Sheldon!

THE BIG BANG THEORY 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 28 febbraio 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio della sit-com The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "L'elasticità della veridicità". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Penny (Kaley Cuoco) viene invitata a partecipare ad un Comic Con per firmare alcuni autografi per i fan. Leonard (Johnny Galecki) cerca di convincerla a partecipare, soprattutto perché evitare i nerd metterebbe a rischio anche il loro matrimonio. Intanto, Amy (Mayim Bialik) cerca di convincere Sheldon (Jim Parsons) ad invitare qualcuno a casa, dato che vivono insieme ormai da un po' di tempo, ma il fisico crede che il postino e l'elettricista facciano già della loro abitazione un porto di mare. In piena notte, Howard (Simon Helberg) rimane affascinato da un calcetto dato dal bimbo nel pancione della moglie e solo in quel momento realizza che presto diventeranno genitori. Dopo aver riflettuto a lungo, Sheldon cambia idea e decide di organizzare un brunch con alcuni amici, ovvero Stuart (Kevin Sussman), Bert (Brian Posehn) e la vicina del secondo piano. Leonard invece si munisce di un distributore di spiccioli per poter essere la spalla perfetta della moglie, ma si imbattono in un fan particolarmente ostico. Il ragazzo riferisce infatti di adorare il suo film, ma solo perché ha recitato molto male, mentre Leonard perde l'occasione di poter dare il resto. Una volta arrivati i primi invitati, Sheldon impiega diverso tempo per stappare la bottiglia, preoccupato che il tappo possa colpirlo in un occhio. Stuart arriva in ritardo e rimane deluso nel vedere che non arriverà qualcun altro. Al Comic Con, Leonard dà in escandescenza nel vedere che i fan apprezzando Penny per il suo aspetto fisico e decide di fermare la cosa, ma non viene creduto quando afferma di essere il marito. Bernadette (Melissa Rauch) invece rimane perplessa nel sapere che il marito ha acquistato una culla costosa ed anche una monovolume. Howard e Raj (Kunal Nayyar) cercano però di mostrarle tutti i confort tecnologici, come aprire il baule grazie ad un sensore, ma riescono ad azionarlo solo dopo diversi minuti. Dopo aver ccercato di estrarre un pacco pesante, Howard deve essere trasportato d'urgenza in ospedale, mentre Sheldon fa l'errore di rivelare agli invitati che il brunch è in realtà una prova per un altro evento con i veri amici. Stuart entra quindi in crisi, perché pensava che il loro rapporto fosse reale, così Sheldon è costretto a correre ai ripari, per quanto possibile. Intanto, Leonard riesce a convincere i nerd della propria relazione con Penny, diventando improvvisamente una vera star. Ovviamente la moglie non è entusiasta della cosa, soprattutto quando il fisico afferma che non sta con lui per soldi, visto che è lei a guadagnare di più.

THE BIG BANG THEORY 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 28 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 7 "L'ELASTICITA' DELLA VERIDICITA'" - In un nuovo episodio di Divertiamoci con le bandiere, Sheldon ed Amy introducono le notivà della nuova edizione: la band dal vivo di Raj e Howard. Intanto, Bernadette rivela a Penny e Leonard che i lavori nel suo appartamento sono finiti da settimane, ma che la biologa non ha voluto dire nulla al fidanzato per evitare di non vivere quella parentesi idilliaca della convivenza. Non appena Sheldon ipotizza di andare a controllare i lavori, Amy cerca di fare leva sulle note fobie di Sheldon per tenerlo alla lontana. Il fidanzato però si propone di lamentarsi con il suo proprietario di casa al posto suo e visto che Amy cambia continuamente discorso, inizia a sospettare che ci sia qualcosa sotto. Più tardi, Leonard rivela all'amico dell'inganno della fidanzata, ma gli viene sconsigliato di parlarne con Amy. Howard infatti crede che potrebbe avere un vantaggio sulla fidanzata, ma Leonard lo contesta. Almeno fino a quando l'amico non gli rivela di sapere che Penny sta mettendo via tutti i suoi pezzi rari da collezione in un magazzino a sua insaputa.

