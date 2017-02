THE FLASH 3 / Anticipazioni puntata 28 febbraio 2017: pronostici funerei per Barry. Chi morirà del team?

THE FLASH 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 28 febbraio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di The Flash 3, in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo "Il presente". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Iris (Candice Patton) è preoccupata per Wally (Keiynan Lonsdale) ed impone a tutti di non parlargli di superpoteri o tute per evitare di incentivarlo. Cisco (Carlos Valdes) invece è ancora arrabbiato con Barry (Grant Gustin) e non intende trovare un punto d'incontro, mentre HR (Tom Cavanagh) mostra al team la sua idea per ripristinare la fiducia dell'oponione pubblica, aprendo i laboratori STAR alla cittadinanza. Poco dopo, il sistema entra in allarme per il progressivo avvicinamento di una meteora, ma una volta raggiunto il punto d'attracco, Barry scopre che si tratta di un'astronave. Viene attaccato nell'immediato dai Dominatori, una razza aliena, che si disperdono poi lungo le strade. Lyla (Audrey Marie Anderson) rivela in seguito al team che il Dipartimento della Difesa è già entrato in contatto con i Dominatori anni prima, ma che gli alieni alla fine se n'erano andati. Fino a che hanno ricevuto un messaggio dai Dominatori, con cui veniva annunciato un attacco. Sapendo di non poter agire da solo, Barry decide di chiamare in aiuto ad Oliver (Stephen Amell), arrivando appena in tempo per salvare l'amico e John (David Ramsey) dall'attacco di Vigilante. Per recuperare più aiuti possibili, Cisco e Barry raggiungono Terra-36 per reclutare Kara (Melissa Benoist), mentre Felicity recupera le Leggende. Mentre gli alieni decidono di attaccare il leader del super gruppo, Ray (Brandon Routh) rivela a Barry che Snart si è sacrificato per salvarli, mentre Iris cerca di convincere Wally a non partecipare alla missione, ma senza riuscirvi. Le Leggende rivelano invece a Barry di aver trovato un messaggio registrato da lui stesso in cui lo avvisa riguardo al Flashpoint, ma gli viene sconsigliato di informare gli amici di tutti i cambiamenti che ha provocato. Nel frattempo, Wally scopre che tutti i test fatti sui suoi poteri sono più che validi, anche al di sopra di quelli di Barry, e che quindi la famiglia gli ha mentito. Dopo essersi imbattuto in HR, gli propone di allenarlo in segreto per poter fare la differenza ed aiutare le persone, ma lo scienziato si rifiuta per non mettere a rischio la sua permanenza nel team. In seguito ad un incontro fra Stein ( Victor Garber) ed una figlia che non sapeva di avere, Barry decide di rivelare la verità agli amici, ma questi ultimi capiscono di non potersi fidare di lui, tranne Supergirl ed Oliver. Il gruppo viene informato da Lyla del rapimento del Presidente ed una volta raggiunta la struttura, si imbattono negli alieni. I Dominatori sfruttano il controllo mentale per indebolirli ed anche se Wally riesce a salvare Barry, rimane ferito gravemente. Barry sfrutta quindi la rivalità che gli alieni hanno creato fra lui e Supergirl per farla arrabbiare, mentre Oliver attira su di sé Thea (Willa Holland), Diggle e Sara (Caity Lotz). Dopo aver recuperato la fiducia degli amici, i Dominatori attaccano di nuovo il gruppo e rapiscono Oliver, Sara, Ray, Diggle e Thea.

THE FLASH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 28 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 9 "IL PRESENTE" - Per sconfiggere Savitar, Barry contatta di nuovo Jay Garrick, con cui individua e sconfigge Alchemy. In questo modo Savitar scompare prima che possa uccidere Jay, mentre Barry decide di rivelare a Julian la verità sulla propria identità segreta. L'amico rivela quindi di aver ricevuto quel potere subito dopo la morte della sorella, grazie alla Pietra Filosofale. Sfruttando i poteri, Savitar provoca invece delle visioni a Cisco riguardo a Dante e combatte contro Wally e Barry, ma Caitlin riesce a convincere l'amico a chiudere nuovamente il box. Il team sfrutta poi Julian per entrare in contatto con Savitar, che a quel punto fa una predizione a Barry riguardo al futturo che lo attende: uno dei suoi amici lo tradirà, mentre uno verrà ucciso e ad un altro toccherà una sorte anche peggiore.

