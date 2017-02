THE MICK/ Anticipazioni del 28 febbraio 2017: da single a madre di 3 figli... in pochi minuti! Al via la sit-com con Kaitlin Olson

THE MICK, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 28 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - Al via nella seconda serata di Fox Life di oggi, martedì 28 febbraio 2017, la sit-com americana The Mick, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio, intitolato "Zia Micky", dove conosceremo tutti i protagonisti. Creata da John e Dave Chernin, la star principale sarà l'attrice Kaitlin Olson, che vediamo anche nel ruolo di produttore esecutivo. Sarà Mickey Murphy, una donna irresponsabile che lascia Rhode Island per trasferirsi nel Connecticut, a Greenwich. Qui diventa il tutore legale dei suoi nipoti, nonché figli della sorella Poodle, ricca e sposata con Christopher. I due sono stati infatti arrestati dall'FBI con l'accusa di evasione fiscale e frode. Dopo aver trascorso una giornata ad occuparsi dei tre figli Sabrina - sarà interpretata da Sofia Black-D'Elia, che abbiamo conosciuto in Gossip Girl - , Chip (Thomas Barbusca) e Ben (Jack Stanton), Mickey dovrà proseguire questo arduo compito una volta che Poodle l'avrà avvisata che lascerà il Paese assieme al marito. Di conseguenza, la protagonista dovrà governare questa nuova situazione, grazie all'aiuto di Jimmy (Sott MacArthur), il suo pseudo fidanzato, e la domestica Alba. Quest'ultima sarà interpretata da Carla Jimenez, mentre dovrà gestire anche lee invaddenze della vicina di casa, ovvero Liz, che verrà interpretata dall'attrice Susan Park. La promessa di The Mick è di presentare a tutto tondo la realtà delle famiglie "improvvisate" ed alle rivoluzioni personali. Mickey è infatti sempre sfuggita ad ogni responsabilità e dovrà combattere contro questo suo lato per riuscire a tenere in piedi la famiglia. Un'occasione per cambiare vita e mettere la testa a posto le verrà data dai tre nipoti, ma sarà in grado di portare a termine la sua mission di Mamma per caso? Pochi giorni prima del suo debutto in Italia, The Mick è riuscita a conquistare un importante traguardo: è stata rinnovata per una seconda stagione. Per rimanere aggiornati su tutte le novità sulla serie, sarà possibile accedere alla pagina ufficiale Facebook, disponibile a questo indirizzo. Oppure si potrà consultare il profilo Instagram, a questo indirizzo.

THE MICK, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 28 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 1 "ZIA MICKY" - L'irresponsabile Mickey raggiunge la sorella in Connecticut per una breve visita, ma durante la sua permanenza assiste all'arresto di Poodle e del marito Christopher da parte dell'FBI. Poodle chiede quindi a Mickey di pensare ai suoi tre figli durante la sua assenza, almeno fino a quando la coppia non sarà riuscita a scagionarsi dalle accuse di frode e evasione fiscale. Mickey dovrà affrontare soprattutto un forte contrasto con la nipote maggiore, Sabrina, e ccon la vicina Liz. Finisce poi per dare dei cattivi consigli al secondogenito Chip e provoca nel più piccolo, Ben, una reazione allergica che rischia di farlo entrare in crisi respiratoria. Non appena Mickey capirà di non essere tagliata per essere madre, Poodle l'avviserà che lei ed il marito stanno per lasciare il Paese per sempre.

