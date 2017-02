UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Alberto subisce la vendetta dell'avvocato Enriquez (Oggi, puntata 28 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 28 FEBBRAIO: ALBERTO FINISCE IN PRIGIONE? - La morte di Antonio sarà ancora senza un colpevole anche se nella puntata di Un posto al sole di oggi la verità sarà sempre più vicina. Dopo avere raccontato parte dei fatti a Franco, Luca potrebbe rischiare di essere incastrato da Vittorio, che ha filmato il tragico scontro che ha avuto luogo tra lui e lo spacciatore. Avrà il coraggio di denunciare il colpevole di un simile efferato delitto? Anche Ornella si troverà coinvolta in questa vicenda, cominciando a sospettare che i fatti potrebbero essersi svolti in maniera diversa da quanto annunciato in precedenza. I problemi non mancheranno anche per Alberto Palladini, in seguito a quanto accaduto allo studio legale. Enriquez lo ha minacciato, dicendo che lo avrebbe fatto tornare in carcere e a nulla sono serviti i tentativi di scuse da parte dell'ex amante di Nadia. Per lui, a questo tempo le cose potrebbero mettersi molto male: nel caso in cui gli venisse revocata la libertà provvisoria, per lui non ci sarebbe scampo. A gioire a tal proposito saranno proprio Nadia e Renato? Gli ultimi avvenimenti riguardanti il suo datore di lavoro, faranno capire a Niko che Beatrice sta nascondendo qualcosa riguardo il suo rapporto con il famoso avvocato. La loro relazione clandestina verrà presto alla luce?

© Riproduzione Riservata.