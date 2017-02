UN SEGRETO TRA NOI/ Su La5 il film con Ryan Reynolds, William Dafoe e Julia Roberts, alla regia Dennis Lee (oggi, 28 febbraio 2017)

UN SEGRETO TRA NOI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 28 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Un segreto tra noi, il film in onda su La5 oggi, martedì 28 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere drammatica con il titolo originale Firefiles in the Garden, è stata realizzata in America nel 2008 ed è stata distribuita in Italia dalla casa cinematografica della Medusa Film per la regia di Dennis Lee che ne ha anche sviluppato sia il soggetto che la sceneggiatura. Nel cast sono presenti Ryan Reynolds, William Dafoe, Julia Roberts, Emily Watson e Carrie Anne Moss. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UN SEGRETO TRA NOI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 28 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - In una piccola cittadina americana vive un uomo di nome Michael (Ryan Reynolds) che dopo aver vissuto una giovinezza abbastanza complicata per via dei comportamenti di un padre despota, autoritaria e mai presente, ha deciso di seguire le orme del proprio genitore diventando uno scrittore. Michael ha un certo talento che decide di sfruttare un suo primo libro che non è un romanzo bensì un libro autobiografico nel quale ha riportato tutte le ingiustizie, le infelicità che sono state causate all’interno della propria famiglia. Un tema piuttosto delicato che infatti non lo vede troppo convinto se pubblicarlo o meno, in quanto da una parte rappresenterebbe una vendetta nei confronti del padre mentre dall’altra metterebbe in cattiva luce tutti gli altri membri della famiglia a partire dalla propria adorata madre, la donna dopo aver dovuto convivere per molti anni al fianco di un uomo molto difficile e autoritario, ha deciso di portare a termine quel percorso scolastico che aveva dovuto abbandonare per occuparsi dei figli che nel frattempo avevano fatto capolino nella propria esistenza. La donna ha infatti preso il diploma e per festeggiare l’avvenimento ha deciso di riunire l’intera famiglia in una villetta di campagna. Tuttavia quella che sarebbe dovuta essere una giornata di grande festa ben presto si trasforma in un vero e proprio incubo in quanto la mamma a bordo della propria auto per via di un momento di distrazione e per la strada bagnata, perde il controllo del mezzo e va sbattere contro un palo. La donna morirà sul colpo lasciando un profondo vuoto nei propri cari e tanta rabbia. La riunione della famiglia sta per trasformarsi in un continuo accusarsi l’uno con l’altro fino a che Michael e la sorella decidono di prendere in mano la situazione e rimettere a posto i cocci della famiglia per una ritrovata unità.

