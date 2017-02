UNA VITA/ Anticipazioni italiane e spagnole: Leonor scompare misteriosamente, è morta?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LEONOR E' MORTA? - I telespettatori spagnoli di Una vita hanno da poco assistito al ritorno a casa di Pablo che, grazia all'amnistia firmata nei suoi confronti, è stato finalmente liberato dalle accuse di omicidio. Ma per quale motivo sarà da solo? Sarà questa la domanda di una sconvolta Rosina, che pensava che tutto fosse andato per il meglio tra la figlia e il genero. Eppure le spiegazioni del fratello di Leonor chiariranno che della moglie non c'è traccia già da tempo, ovvero dal giorno in cui loro avrebbero dovuto incontrarsi a Malaga per cominciare insieme la loro vita da fuggiaschi. Ma allora cosa ne è stato di Leonor per tutto questo tempo? E' viva o è morta? Il dubbio comprensibilmente sconvolgerà Rosina, anche perché Pablo non sarà in grado di darle una risposta davvero degna di nota. E se fosse stato proprio lui a fare del male, per non chiari motivi, alla moglie? La questione ricorda un po' quanto accaduto nelle puntate spagnole de Il Segreto tra Mariana e Nicolas: anche per Una vita si tratterà di un quesito irrisolto?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 28 FEBBRAIO: TERESA CHIUDE CON MAURO! - La notizia relativa al fidanzamento di Mauro con Humilidad non farà affatto piacere a Teresa. Al contrario, nella puntata di Una vita di oggi la vedremo correre come una scheggia impazziata dall'ispettore urlandogli contro tutto il suo disprezzo. Non avrebbe dovuto baciarla, illudendola fino a questo punto, pur sapendo che il suo cuore era già impegnato con un'altra donna. Dopo avergli rivolto tutto il suo disprezzo, Teresa annuncerà che tra loro in futuro non dovrà esserci più nessun rapporto, neppure in merito alle indagini relative al suo passato. E anche da questo punto di vista le cattive non mancheranno: il misterioso fascicolo in possesso di Peirò sembrerà essere svanito nel nulla e i tentativi di Mauro di scoprire cosa sia davvero accaduto non andranno a buon fine. Fortunatamente nell'episodio di Una vita di oggi ci sarà spazio anche per una buona notizia: Leonor troverà la sua strategia per convincere Cayetana a non licenziare le domestiche!

© Riproduzione Riservata.