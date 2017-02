UNA VITA/ Anticipazioni puntata 1 marzo: Cayetana scopre la verità sulle sue origini

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 1 MARZO: CAYETANA E' FIGLIA DI FABIANA! - Eccoci alla puntata di Una vita, quella che i telespettatori non potranno perdere perché finalmente tutti i nodi verranno al pettine. Tutti pronti davanti al televisore domani a partire dalle ore 14:10, quando Ursula porterà a Cayetana i fascicoli sottratti a Peirò, riguardanti delicati aspetti del passato della dark lady. Sarà leggendo tali documenti che Cayetana scoprirà qualcosa che la sconvolgerà e che renderà necessario l'immediato confronto con Fabiana. La domestica, interrogata dalla vedova De La Serna, non potrà fare altro che ammettere la più sorprendente verità riguardante il loro passato: Cayetana non è una Sotelo Ruz, come aveva sempre pensato per tutta la sua vita. Ma è la figlia di Fabiana, ovvero di una umile cameriera. Inutile aggiungere che tale notizia la sconvolgerà: in pochi istanti le cadrà il mondo addosso, come reagirà di fronte all'evidenza dei fatti?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 1 MARZO: TERESA APRE IL SUO CUORE A JULIANA - Nella puntata di Una vita di domani Cayetana dovrà fare i conti con la sua vera identità, scoprendo di essere figlia di Fabiana. Ma non sarà questa l'unica vicenda degna di nota: anche Teresa, non se la passerà molto bene, dopo avere appreso che Mauro l'ha presa in giro, non rivelandole di essere già fidanzato con Humilidad. Di fronte a questa clamorosa notizia, Teresa sarà profondamente turbata e troverà in Juliana la giusta spalla su cui piangere: sarà all'amica che racconterà parte dei suoi segreti sia riguardanti il suo amore non corrisposto, sia la sua identità che ancora non riuscirà a provare: Cosa passerà invece per la mente di Mauro? Il poliziotto si troverà in una situazione davvero molto complicata, consapevole di essere innamorato di Teresa, la donna che ora lo rifiuta con tutta se stessa. La situazione per il momento sembra essere priva di una soluzione...

© Riproduzione Riservata.