UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, “sei un violento, mi fai schifo!”, la polemica shock di Giuliano Giuliani contro Giorgio Manetti (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GIULIANO GIULIANI CONTRO GIORGIO MANETTI, LE ACCUSE SHOCK - Giorgio Manetti così come Gemma Galgani, è spesso al centro delle polemiche. Il cavaliere toscano del trono over di Uomini e Donne, proprio ultimamente è stato attaccato in studio per avere palesato tutta la sua insofferenza nei confronti di Astrid, la rossa dama che stava frequentando. Il "processo" a Manetti è stato l'appuntamento più seguito della scorsa settimana portandosi a casa ascolti record e così, in attesa di ritrovare dame e cavalieri in pista da domani, mercoledì 1 marzo, vediamo di scoprire qual è l'ultima polemica online in ordine di tempo. Il protagonista assoluto del nostro articolo sarà proprio Giorgio Manetti che, di recente, ha catturato l'attenzione di Giuliano Giuliani, ex protagonista over andato in "pensione" forse prima del previsto. Dopo l'ultima puntata andata in onda lo scorso venerdì, l'ex cavaliere over si è scagliato proprio contro il fiorentino evidenziando il suo malumore dopo aver visto cosa è successo in studio. Giuliano infatti, nonostante sia assente dagli Studi Elios da svariati anni, non perde l'occasione per dire la sua e così, dopo la recente lite social con Sossio Aruta, nel suo mirino è finito anche Giorgio Manetti. "Non sei nessuno!", ha esordito Giuliani in un video spedito al blog di Isa&Chia. Le accuse mosse dall'ex cavaliere over contro Manetti non lasciano spazio a molti dubbi e, tra le altre cose, Giuliano critica Giorgio per via del narcisismo eccessivo: "Sei in trasmissione solo per apparire". Ma le accuse non terminano qui: "Tu sei una vergogna, non riesci ad avere un contatto con le donne che vengono a corteggiarti. Sei anaffettivo e se ti chiudono il rubinetto, se non vengono più donne per te, resti un uomo che non vale niente, sei una nullità!". Giuliano ha perfino accusato Giorgio di farsi pagare anche 1200 euro durante le ospitate in discoteche e locali: "Sei un violento! Guai a toccarti! Mi fai schifo!" ha quindi concluso Giuliano Giuliani: Giorgio risponderà alla violente accuse?

© Riproduzione Riservata.