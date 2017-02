UOMINI E DONNE / Marco Cartasegna VS Luca Onestini, il pubblico dalla parte dell’ex corteggiatore (Trono Class

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARCO CARTASEGNA E LUCA ONESTINI, IL PUBBLICO SI SCHIERA – E’ una guerra senza esclusioni di colpi quella che si è scatenata nello studio del trono classico di Uomini e Donne tra Marco Cartasegna e Luca Onestini. Tra i due tronisti del programma di Maria De Filippi non scorre buon sangue. Tutto è nato dall’interesse che Marco ha mostrato sin dal giorno della presentazione per Soleil Sorgè, la bella corteggiatrice di Luca, sempre più protagonista della trasmissione. Il pubblico, di fronte alla diatriba nata tra Marco e Luca si è schierato in massa con l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese, esortandolo a non cadere nelle provocazioni del nuovo tronista e, soprattutto, a lasciargli campo libero con Soleil scegliendo il prima possibile Giulia Latini. Marco Cartasegna, dunque, non piace. Dopo aver scatenato le critiche del pubblico in seguito al video di presentazione, con il suo atteggiamento si sta attirando le antipatie dei fans del programma dell’amore che lo giudicano falso e costruito. Per Marco, dunque, non sarà affatto facile riuscire a conquistare il cuore dei telespettatori.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI VERSO LA SCELTA – Con il ritorno in studio di Giulia Latini, Luca Onestini potrebbe presto arrivare ad una scelta. Nonostante stia conoscendo anche alcune ragazze arrivate in studio per l’appuntamento al buio con Marco Cartasegna, il percorso di Luca Onestini sembra ad un passo dalla conclusione. Il tronista di Uomini e Donne, infatti, sta continuando a conoscere Giulia Latini per la quale prova un interesse sempre più forte. Discorso diverso, invece, con Soleil Sorgè che, a causa dei suoi atteggiamenti, sta allontanando sempre di più l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese. I fans del trono classico di Uomini e Donne sono sicuri che sarà proprio Giulia la scelta di Luca Onestini. Il tronista annuncerà la scelta già nelle prossime registrazioni?

