UOMINI E DONNE / Marco Cartasegna e Soleil Sorgè: i fans formano la coppia (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: MARCO CARTASEGNA E SOLEIL SORGE’, IL PUBBLICO NON SI FIDA – L’arrivo sul trono di Marco Cartasegna ha smosso la trasmissione di Maria De Filippi. Il nuovo tronista di Uomini e Donne si è subito buttato nella mischia posando gli occhi su Soleil Sorgè che, dopo aver dichiarato il suo interesse per Luca Onestini, ha accettato di uscire in esterna con Marco Cartasegna. Costantemente criticata, Soleil si è avvicinata al nuovo tronista che non ha perso tempo a difenderla andando contro tutti. Marco Cartasegna e Soleil Sorgè sono così diventati i nuovi bersagli del pubblico di Uomini e Donne. I fans più attenti della trasmissione di canale 5 li giudicano entrambi falsi e costruiti. “Marco e Soleil sono fatti per stare insieme 2 falsoni di prima categoria”, “La coppia perfetta, stessi sguardi snob, stessa bocca a pesce perché si sentono superiori, stessi fighettini!”, “Soleil e Marco fidanzatevi e ciao, siamo stanchi di gente che si crede chissà chi, non vi dimenticate quando andate via di portarvi anche George”, sono solo alcuni dei messaggi che si leggono sulla pagina ufficiale del programma. Cliccate qui per leggere tutto.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: SOLEIL SORGE’ TORNERA’ IN TRASMISSIONE? – Il futuro di Soleil Sorgè come corteggiatrice di Uomini e Donne è avvolto dal mistero. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, infatti, la corteggiatrice, stanca di dover giustificare ogni suo gesto e di essere attaccata dalle rivali e dallo stesso Luca Onestini, ha deciso di lasciare la trasmissione. Al momento, però, non si sa ancora se il suo sia un addio definitivo o se tornerà sui suoi passi nella prossima puntata. Sui suoi profili social, Soleil non fornisce indizi anche se i fans sono sicuri che la Sorgè non solo tornerà in studio ma deciderà di continuare anche a conoscere Marco Cartasegna nonostante il percorso fatto con Luca Onestini. Il nuovo tronista, infatti, è l’unico che continua a difenderla contro tutto e tutti.

© Riproduzione Riservata.