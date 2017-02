UOMINI E DONNE / Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, prove di convivenza (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: PROVE DI CONVIVENZA PER SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI – Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. La coppia, dopo aver lasciato insieme lo studio del trono classico di Uomini e Donne in seguito ad una scelta a sorpresa dell’ex tronista, è sempre più innamorata. Nonostante stiano insieme da poco tempo e si conoscano solo da qualche settimana, Sonia ed Emanuele sembrano sicuri di aver fatto la scelta giusta. La Lorenzini, infatti, desiderosa di vivere un amore folle, sembra averlo trovato nel pallanuotista che le ha aperto subito le porte della sua casa trasformandosi anche in un perfetto casalingo. Sonia, infatti, in occasione del suo compleanno, ha raggiunto Emanuele a casa sua. I due hanno così fatto le prime prove per una convivenza con il Mauti che, in un video pubblicato su Instagram Stories dalla Lorenzini, è un perfetto uomo di casa. "Bravo Mauti, bravo. Dai una botta alla piastrelle", dice nel video in questione l’ex tronista.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI: LE DICHIARAZIONI DELL’EX CORTEGGIATORE – Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti si stanno vivendo totalmente l’amore che li ha travolti. Vivendo lontani, i due potrebbero presto iniziare una convivenza. Il sentimento che li unisce, infatti, sta crescendo e diventando sempre più importante. Nonostante lo scetticismo iniziale, la nuova coppia di Uomini e Donne è pronta a spiazzare tutti dimostrando di aver fatto una scelta di cuore. A testimoniarlo sono le parole scritte sui social dall’ex corteggiatore. “Io non so cosa significhi la parola amore, non sono mai stato in grado di definirlo… odio il fatto che gli uomini vogliano per forza dare un nome alle cose. Da mesi però quando ascolto questa canzone penso a te, ogni parola mi parla di te. Forse ho finalmente compreso il senso di questa parola". Tra Sonia ed Emanuele, dunque, è vero amore?

© Riproduzione Riservata.