UOMINI E DONNE/ Sonia Lorenzini in love, festeggia il compleanno e la convivenza con Emanuele Mauti (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, NEWS E GOSSIP: SONIA LORENZINI E LA CONVIVENZA CON EMANUELE MAUTI, LE PAROLE D’AMORE, VIDEO - La giornata di ieri per Sonia Lorenzini è stata davvero speciale. L'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne infatti, ha festeggiato il suo compleanno insieme al fidanzato, il giocatore di pallanuoto Emanuele Mauti. La mantovana, ha terminato la sua strada con il programma in maniera un poco anomala ma sicuramente comprensibile, specie dopo le spiegazioni pubbliche. Sonia infatti, durante il suo precedente percorso con Claudio D'Angelo, ha avuto modo di chiacchierare con Federico Piccinato, suo ex corteggiatore che, dopo averla conosciuta le aveva anche scritto privatamente sollecitandola a cancellare i messaggi. La Lorenzini però, non dovendo nascondere nulla, ha preferito lasciare lo scambio social e, quando il ragazzo è sceso dalle scale per poterla corteggiare, ha scelto di omettere questo particolare (pubblicamente). Naturalmente, la sua "mancata" verità era solo da attribuire alle puntate in cui Mario Serpa le ha puntato il dito contro in quanto, come ben sapete, Maria De Filippi ha immediatamente riferito che la redazione del programma era a conoscenza di tutto. Tra Sonia e Federico quindi, prima che iniziasse il loro percorso televisivo con il trono, non c'era stato assolutamente nulla di "sconveniente". Dopo la verità pubblica però, il suo attuale fidanzato aveva preferito abbandonare il programma per poi farne ritorno con Sonia e l'annuncio della scelta improvvisa. Ad oggi, apprendiamo che Sonia ed Emanuele sono felicemente andati a convivere e, bruciando le tappe hanno iniziato un nuovo percorso d'amore insieme. I due inoltre, proprio durante la giornata di ieri si sono scambiati dolci parole d’amore. “Ciò che ci attende nel nostro futuro non lo so, lo scopriremo stando insieme… ciò di cui sono certo invece è che te sia la miglior cosa potesse capitarmi nella vita… AUGURI AMORE MIO!!!", ha scritto il pallanuotista su Instagram e, di contro, è arrivata la risposta di lei tra i commenti: "Ti amo", ha concluso l'ex tronista. Cliccate qui per visionare il video di Sonia ed Emanuele alle prese con le prime pulizie della loro casa.

