Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Trono Classico, segnalazione per Soleil: la corteggiatrice va via? (Oggi 28 febbraio 2017)

Uomini e Donne, Oggi in onda il Trono Classico, anticipazioni: Soleil e Luca sempre più vicini ma arriva una spiacevole segnalazione (oggi 28 febbraio 2017) - Oggi va in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne che non sarà priva di colpi di scena. Si inizia subito con molta tensione, visto che si scopre dalla scesa delle corteggiatrici, che Soleil è uscita nuovamente anche con Marco. La cosa crea delle prime tensioni, poi si parte con l'esterna di Luca e Giulia: lei organizza una romantica sorpresa, i due si riavvicinano e non mancano abbracci e carezze. I studio Soleil critica il tronista perchè apprezza la banalità della rivale, ma lui la difende mentre Giulia dichiara di non volerlo di certo spingere dalla sua parte. Intanto dopo la scorsa puntata Luca è andato in camerino da Soleil per capire la verità su questo interesse per Marco. Lei risponde invece che vuole solo lui e sarebbe pronta anche ad andare via dal programma se la scegliesse, ma Luca non le crede e anzi è innervosito, così va via. Lei allora lo insegue e lo abbraccia. In studio fioccano allora i commenti, per Gianni e Tina si tratta di una scenata di gelosia che esposto davvero tanto il tronista.

Uomini e Donne, Oggi in onda il Trono Classico, anticipazioni: Solei Sorgè vuole andare via, Luca e Marco sempre più rivali (oggi 28 febbraio 2017) - Ma è Marcella, una nuova corteggiatrice, a lanciare l'indiscrezione: "Si è parlato di Andrea?" - chiede lei al tronista sull'esterna con Soleil. Ci si chiede allora chi sia questo Andrea ma ecco Soleil svelare che si tratto di un suo ex che la insegue perchè la ama ancora, eppure Marcella svela di aver ascoltato una loro telefonata durante la quale si accordavano per incontrarsi. Giulia chiede a Luca cosa ne pensi e il tronista si dice a disagio e dichiara di non sapere cosa fare, Maria De Filippi allora suggerisce di telefonare a tale Andrea, mentre Soleil Sorgè confessa che lei sarebbe pronta ad uscire con Luca anche oggi pur di smettere di sentire le critiche nei suoi riguardi. Anche Marco si dice dubbioso a riguardo ma non apprezza che si facciano accuse senza prove, così per ora Marcella si scusa e si ferma qui. Va così in onda l'esterna di Marco con Arianna che lui trova simpatica e molto disinvolta ma ancora da inquadrare. Intanto la rivalità tra Marco e Luca va avanti fino a quando Soleil dichiara di non essere più disposta a rimanere in studio dove tutti screditano tutti e pensa di lasciare il programma.

© Riproduzione Riservata.