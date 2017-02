Uomini e donne/ Andrea Cerioli pronto a voltare pagina lontano da Valentina Rapisarda... sul trono?

UOMINI E DONNE, NEWS: ANDREA CERIOLI DIMENTICA VALENTINA E VOLTA PAGINA - Uomini e donne e il trono classico sono sempre ricchi di protagonisti che spesso rimangono nella mente e nei ricordi di quelli che hanno guardato con interesse il programma. Tra questi c'è sicuramente il controverso tronista Andrea Cerioli. Il bolognese è arrivato sul trono dopo la sua partecipazione al Grande Fratello e sono stati molti quelli a non dargli credtino sin dall'inizio. Le cose si sono complicate quando il giovane ha deciso di non scegliere, per molti solo per via dell'imbuto in cui era finito, e di fidanzarsi, solo dopo qualche ora, con una delle sue corteggiatrici, la siciliana Valentina Rapisarda. Dopo due anni o poco più tra i due è tutto finito anche se la polemica continua tra loro. Nelle ultime ore nella testa di Andrea Cerioli sembra essere tornato il sereno visto che proprio lui ha pensato bene di tornare sul suo profilo Facebook per confidare ai fan di avere una speranza in fondo al cuore ovvero quella di aprire gli occhi e scoprire di avere tutto quello che la vita può offrire. Sembra proprio che il giovane bolognese non riesca davvero a trovare pace e che, dopo gli attacchi alla sua ex (anche in durante una diretta Instagram) sia tornato sui suoi passi. Chi lo conosce sa bene che uno dei difetti di Andrea è quello di sbottare subito e di essere un po' lunatico, questo gli permetterà di trovare una donna che finalmente possa farlo stare in pace oppure no? I fan sperano di no pensando che proprio il fatto che sia nuovamente single e magari più maturo, possa riportarlo sul trono ancora una volta. Sarà davvero così?

