VLADIMIR LUXURIA/ Il divertente appello della D’Eusanio per l'opinionista (Isola dei Famosi 2017, oggi 28 febbraio)

VLADIMIR LUXURIA, IL DIVERTENTE APPELLO DELLA D’EUSANIO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUINTA PUNTATA OGGI 28 FEBBRAIO) - Questa sera ritorna l’appuntamento in prima serata su Canale 5 con il reality L’Isola dei Famosi 2017 condotto da Alessia Marcuzzi in collaborazione con Vladimir Luxuria nei panni di opinionista. Proprio Vladimir Luxuria sembra essere diventata il vero punto di forza del programma grazie alle sue considerazioni schiette e puntuali, che permettono di mettere maggiore pepe in tutte le varie vicende di cui sono protagonisti i vari naufraghi. A conferma della crescita di popolarità di Luxuria c’è il fatto che molti quotidiani e testate online si sia occupate del suo look ed in particolare della somiglianza nel taglio di capelli con Alda D’Eusanio. Proprio quest’ultima ha voluto scherzare sull’argomento realizzando un divertente video pubblicato su Novella2000 in cui sottolinea: “Vladimir, il mio parrucchiere mi ha cambiato lo stile, mi ha fatta boccolata, quindi mi raccomando fatti i boccoli anche tu! Non sai quanto sono contenta che tutti ci scambiano l’una per l’altra.. siamo due donne intelligenti, quindi ci somigliamo per questo, perché siamo due donne di classe”.

VLADIMIR LUXURIA, IL RACCONTO DELLA SUA TRASFORMAZIONE DA UOMO A DONNA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUINTA PUNTATA 28 FEBBRAIO) - Vladimir Luxuria nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Grazia, ha parlato a 360 gradi del proprio essere donna ed in particolare ha voluto raccontare tutte le difficoltà patite nel periodo in cui ha capito cosa l’avrebbe rasserenata e messa in pace con il proprio io. Nella lunga intervista ha parlato delle difficoltà nell’accettarsi e soprattutto nel far presente agli altri quello che le stava succedendo: “È una domanda che mi sono fatta quando ho capito che non potevo più tentare di essere un uomo. Ci ho provato: mi travestivo, cercavo di uscire con le ragazze e di essere forte come i miei cugini. Poi tornavo a casa distrutta e mi sembrava che solo il mio cagnolino sapesse, capisse. Un giorno non ce l’ho fatta e l’ho detto. A me stessa. E quindi a mia sorella Laura. Poi l’hanno saputo tutti, quando ho cominciato la mia trasformazione non potevo più nascondermi: il primo trucco, i tacchi e tutto il resto. Ho iniziato a diventare donna quando per un uomo mettere un orecchino era uno scandalo”.

