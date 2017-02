YOUNGER/ Anticipazioni del 28 febbraio 2017: Liza farà marcia indietro su Josh?

YOUNGER, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 28 febbraio 2017, Fox Life trasmetterà due nuovi episodi di Younger, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "La borsa di Diana" e "Sensi di colpa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: all'alba dei suoi 40 anni, Liza Miller (Sutton Foster) inizia a riflettere non solo sulla propria vita, ma anche sul proprio futuro professionale. Durante una sessione di allenamento in palestra, scopre tuttavia che il suo aspetto fisico non fa capire la sua vera età. Lusingata dal complimento, deciderà di lasciarsi tutto alle spalle e cambiare vita, scegliendo di riferire a tutti di essere più vicina ai 20 anni che alla sua vera età. Questo vorrà dire anche intraprendere una strada nuova dal punto di vista lavorativo, ma in quell'ambiente la situazione è ancora difficile, a causa della sua inesperienza con smathphone e dispositivi moderni. Durante una serata di furore, Liza conosce Josh (Nico Tortorella), un uomo molto più giovane di lei, che non sospetta minimamente di avere di fronte una 40enne, nonché madre di Caitlin (Tessa Albertson). Dopo diverse gaffes al lavoro, decide di abbandonare tutto, ma in suo soccorso arriva Julie (Halley Feiffer). Sarà infatti proprio lei a farle notare che la suoneria del cellulare la sta in realtà avvisando dell'arrivo di un messaggio di Josh. Dopo aver attraversato momenti di forte indecisione e grazie al consiglio di Julie su come si dovrebbe vestire una venticinquenne, Liza decide di raggiungere Josh al locale indicato e lanciarsi in questa grande avventura. Grazie all'aiuto di Maggie (Debi Mazar), Liza cerca di approntare un possibile background della sua nuova vita, in modo da non rivelare la verità sul proprio passato. Diana (Miriam Shor) la incarica poi di gestire un nuovo autore, mentre Kelsey le rivela di aver trovato un nuovo autore svedese molto promettente e su cui ha messo gli occhi. Durante il pranzo, Lauren (Molly Bernard) nota che agli angoli degli occhi di Liza sono spuntate delle zampe di gallina, prima di mettersi in topless al ristorante per mantenere alto il trend su Twitter. Grazie a questo evento, Eliza suggerisce al capo di spostare la pubblicazione di un autore pro rivoluzione femminile al martedì, in modo da far diventare l'evento virale sui social. Nonostante Diana non approvi, accetta subito di mettere in atto la sua idea. Quella sera, mentre passeggia romanticamente con Josh, Liza si imbatte in una coppia di amici che cercano di presentarle un uomo appena divorziato con cui la vedrebbero bene.

YOUNGER, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 28 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 3 "LA BORSA DI DIANA" - Liza lotta con la propria ansia da prestazione nel portare la relazione con Josh al livello successivo: come poter continuare a fingere di non avere 40 anni una volta che l'avrà vista nuda? Maggie le fornirà l'aiuto necessario per superare questo piccolo problema. Al lavoro, Kelsey sfrutta tutti gli assi nella sua manica per ottenere la collaborazione di un nuovo autore, mentre Diana si immerge nell'inedito mondo degli appuntamenti online. EPISODIO 4 "SENSI DI COLPA" - Liza cerca di mantenere il controllo della sua relazione con Josh, ma un evento imprevisto la spinge a rivalutare i sentimenti che crede di nutrire nei suoi confronti. Più tardi, Kelsey chiederà a Liza di tenerla sotto controllo mentre festeggi al'acquisto del nuovo autore a colpi di innumerevoli shot di tequilla.

