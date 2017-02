AMICI 16 / Ed. 2017, anticipazioni e news: Lo Strego in crisi, il cantautore medita l’addio? (Oggi, 3 febbraio)

AMICI 16, ED. 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: LO STREGO SEMPRE PIU’ IN CRISI, ADDIO VICINO – Lo Strego comincia a vivere con estrema difficoltà l’avventura nella scuola di Amici 16. Il cantautore, infatti, dopo aver perso il ruolo di capitano della sua squadra, ha perso le certezze che, sin dal suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi, lo hanno reso uno dei beniamini del pubblico. Settimana dopo settimana, però, Lo Strego appare sempre più nervoso e insofferente nei confronti dei compagni. Colpa della differenza d’età (Lo strego è uno dei più grandi) ma anche del difficile rapporto con gli allievi di Amici 16. In particolare, Lo Strego ha un rapporto conflittuale soprattutto con Francesco che è diventato caposquadra al suo posto. Quest’ultimo, secondo Lo Strego, continuerebbe a lanciargli frecciatine nascondendosi dietro l’identità virtuale di Leone. I rapporti tra i due sono sempre più testi ma mentre Francesco continua ad andare avanti per la propria strada, Lo Strego appare sempre più in difficoltà al punto da sostenere l’idea di Andreas Muller di formare una terza squadra per avere la possibilità di esibirsi. L’atteggiamento de Lo Strego preoccupa soprattutto gli insegnanti che lo hanno sempre considerato uno dei migliori talenti della scuola. Lo Strego, a causa del difficile rapporto con i compagni, fatica a tirare fuori il suo talento e a mettere in mostra la sua arte. Lo Strego, dunque, riuscirà a recuperare la fiducia in se stesso o alzerà bandiera bianca?

