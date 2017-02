AVANTI UN ALTRO/ Il concorrente Massimiliano non vince il premio: chi giocherà oggi, 3 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, venerdì 3 febbraio 2017) - Un nuovo appuntamento con Avanti un altro prenderà il via oggi, venerdì 3 febbraio, su Canale 5 al solito orario, vale a dire le 18.45 circa. Alla conduzione sempre l'eclettico Paolo Bonolis con il suo amico di sempre Luca Laurenti e le figure fisse dei giudici Christian e Jurgens. Per rendere questo quiz show ancora più interessante poi ci sono i personaggi del salottino presenziato da Miss Claudia. Tutti, quando sarà il loro momento verranno scelti dai concorrenti e svolgeranno a quest'ultimi una domanda. Prima di scoprire chi gareggerà questa sera, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. Il valletto di giornata è un ragazzo, dopo aver aperto il coperchio dei pidigozzi dà il via al primo concorrente. Bonolis lo lascia presentare dopo l'entrata della conturbante Claudia che presenta il salottino menzionato prima. Si chiama Luca e viene dalla Sardegna, dopo la prima categoria di domande accede alla scelta del pidigozzo dove pesca La Bona Sorte, così la bella ragazza entra in studio. Lei pone la domanda ed il concorrente sbaglia così continua con un'altra categoria di domande intitolata La bertuccia. Stavolta perde e quindi sullo sgabello accede Elena, un ex pallavolista, essa dovrà rispondere a Le domande di Jurgens ed indovinandone 3, può pescare dal pidigozzaro. La cifra che trova è quella di 50 mila euro così decide di fermarsi diventando così la prima campionessa di giornata. Entra così a giocare Armando, proveniente da un paese vicino Brindisi, esso si esibisce in diverse imitazioni ed il pubblico ride divertito. Il concorrente poi deve scegliere dal salottino ed opta per Miss Claudia che così effettua la domanda, la risposta che dà è errata quindi deve cedere il posto a Marica. Una bella ragazza di Bolzano che svolge la professione di vocalist. Arrivano le domande di Mister Provolone, così Bonolis con l'aiuto di Laurenti legge i quesiti e la concorrente si fa trovare pronta e dalla pesca trova 10 mila euro. Entra poi in studio lo svedese tanto richiesto dalle donne che lo abbracciano e baciano, subito dopo vengono lette le domande e la ragazza perde. A giocare ora tocca a Massimiliano e sarà lui l'ultimo concorrente, dovrà scegliere tra i personaggi del salottino ed opta per la Bomber, ossia una bella ragazza bionda che risponde al nome di Diana Tinari. Il concorrente indovina e dal pidogozzo esce La pariglia, così si giocherà il posto di campione con Elena, così Bonolis effettua la domanda. Massimiliano risponde in maniera esatta e sarà lui ad effettuare il gioco finale con la cifra di 150 mila euro. Alla cifra di 29 mila euro il concorrente decide di frizzare e gli mancano 6 domande da scoprire e tutte le altre da non sbagliare. Bonolis rilegge con calma le domande ma Massimiliano sbaglia una di quelle già fatte e così perde. La puntata volge al termine con il valletto che dà la linea al tg5 e l'appuntamento con una nuova puntata del quiz show.

