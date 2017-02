Andrea Marcaccini e Lucas Peracchi, Isola dei Famosi 2017, il filone dei tronisti potrebbe continuare ma... (Oggi, 3 febbraio) - Il fine settimana sta per prendere il via e questo significa che presto vedremo la seconda puntata (ufficiale) de L'Isola dei famosi 2017 e scopriremo il destino di Andrea Marcaccini. Il naufrago è da poco sbarcato sull'isola e sta facendo davvero di tutto per rendersi utile ma tutto potrebbe finire già lunedì sera in prime time. In concomitanza con il suo arrivo nel reality show, è venuta a galla una vecchia storia di violenza su una sua ex e questo potrebbe mettere a rischio la sua permanenza sull'isola. Mentre il naufrago va avanti ignaro di quello che potrebbe succedere, il pubblico di Canale 5 e, soprattutto, dei social, è già pronto a trovare il suo sostituto. In queste ore si è fatto sempre più insistenti il nomedi Lucas Peracchi. L'ex tronista di Uomini e donne, sulla cresta dell'onda per via dell'annunciata querela del programma per via di alcune sue dichiarazioni, sembra essere un papabile naufrago. Proprio con Lucas potrebbe continua il filone del tronista sull'Isola iniziato con Cristian Galella e Jonas Berami. Sarà davvero così?

Andrea Marcaccini e Lucas Peracchi, Isola dei Famosi 2017, il filone dei tronisti potrebbe continuare ma... (Oggi, 3 febbraio) - I fan di Uomini e donne e di Lucas Peracchi sperano che l'ex tronista, uno dei più discussi, finisca davvero a L'Isola dei famosi per vederlo all'opera con capanne, pesca e tutto quello che sta mettendo in difficoltà gli altri naufraghi. Resta il fatto che qualche indizio potrebbe distruggere il sogno del popolo di Uomini e donne. A quanto pare, infatti, nelle ultime ore, Lucas Peracchi si è divertito molto a rispondere ai fan sui social. Il tronista ha evitato di parlare dell'Isola nonostante le continue domande dei fan ma non si è tirato indietro quando si è trattato di rispondere a commenti acidi sul suo fisico o magari mandare un bacino alla fidanzata Silvia in grado di sistemarsi le unghie da sole. Insomma sembra proprio che Lucas sia ancora nel mondo moderno e tecnologico e forse questo non collima molto con i tempi, ma mai dire mai...

