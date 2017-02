Andreas Muller / Amici 2017, il ballerino guida una rivolta contro le regole del programma

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO DI AMICI 16 HA GUIDATO UNA RIVOLTA CONTRO LE REGOLE DEL PROGRAMMA - Nella scuola di Amici 2017 vige il malcontento che si trasformano in vere e proprie rivolte, come accaduto ad Andreas Muller. Il ballerino di Amici non è stato molto contento di come sono andate finora le cose, amareggiato per l'atteggiamento dei suoi compagni nei suoi confronti ha quindi chiesto di poter fondare una terza squadra insieme ad altri 'ribelli'. Le sue motivazioni sono state le seguenti: "Io mi sento dietro le quinte. Qui non mi conoscono e in molti pensano che io sia il fesso di turno. Voglio creare una terza squadra, magari essere l‘unico ballerino. Io non voglio fare il capitano di nessuno, voglio semplicemente farmi falere" le parole di Andreas Muller. A sposare questa causa sono stati Lo Strego, Alessio e Riccardo. Il primo ha dichiarato: "Ho bisogno di cambiare aria perché già so che finirò in panchina anche questa settimana", opinione condivisa anche da Alessio che pensa che sia una bella scossa per il programma. Cosa ne penserà la produzione del programma?

