Asterix & Obelix al servizio di sua Maestà / Su Rai Movie il film con Edouard Baer e Gerard Depardieu (oggi, 3 febbraio 2017)

ASTERIX E OBELIX AL SERVIZIO DI SUA MAESTA', IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 3 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Asterix & Obelix al servizio di sua maestà, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 3 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola dal genere commedia e avventura realizzata nel 2012 e diretta da Laurent Tirard, nel cast figurano Edouard Baer, Gerard Depardieu, Guillaume Gallienne, Fabrice Luchini e Catherine Deneuve.

ASTERIX E OBELIX AL SERVIZIO DI SUA MAESTA', IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 3 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nel primo secolo avanti Cristo, l’imperatore romano Giulio Cesare (Fabrice Luchini) sta provando a condurre le proprie truppe in numerosi territori lontani con l’obiettivo di assoggettare le popolazioni locali. Tuttavia quando Giulio Cesare decide di invadere un paese della lontana Britannia iniziano i problemi per lui e per i suoi soldati. Il villaggio costituito da persone autone prova a resistere più che può all’avanzata delle truppe romane anche se ad un certo punto le popolazioni sembrano quasi piegarsi di fronte a questa situazione. La Regina della Britannia, Cordelia (Catherine Deneuve) allora, visto quanto sta succedendo non può di certo stare senza fare niente così decide di escogitare un piano tutto suo. Aiutata dal fedele ufficiale Beltorax, chiede proprio a quest’ultimo di arrivare fino in Gallia e precisamente nel villaggio di Armonica per chiedere al proprio cugino Asterix (Edouard Baer) e al suo amico Obelix (Gerard Depardieu) di correre in loro soccorso per cercare in qualche modo di sconfiggere le truppe di Giulio Cesare grazie ad una pozione magica di cui sono in possesso e che ha dei poteri straordinari. Arrivato però nel villaggio di Armonica, Beltorax deve prendere atto che Asterix e Obelix sono impegnati con un Menabotte ed ossia il nipote del villaggio in cui vivono al quale stanno cercando di impartire alcune regole fondamentali di vita del villaggio. Menabotte è infatti un giovane appena giunto in Gallia dalla Lutezia e che crede già di conoscere la vita e di essere un uomo ma in realtà è ancora molto inesperto. Asterix e Obelix, però, nonostante il loro impegno decideranno di dare il loro aiuto alla regina Cordelia, così partiranno alla volta della Britannia in compagnia dell’ufficiale Beltorax e del giovane Menabotte che potrà usare quel viaggio e l’esperienza in Britannia come una maggiore opportunità di formazione del suo percorso di crescita. Tuttavia il viaggio per arrivare in Britannia è lungo e niente andrà secondo le previsioni.

