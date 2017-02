Beautiful anticipazioni puntata 4 febbraio 2017: la vendetta di Quinn

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 4 FEBBRAIO: QUINN ALLA RISCOSSA! - Nessuno può lasciare Quinn senza subire le conseguenze! Ne avranno ulteriore conferma i fan di Beautiful, nella puntata che andrà in onda su Canale 5 domani alle ore 13:40 (prima dell'appuntamento prefestivo con Amici di Maria De Filippi). In essa la gioielliera faticherà a nascondere la sua rabbia dopo avere letto il messaggio ricevuto da Eric senza troppe spiegazioni: Forrester, infatti, si limiterà ad informarla della fine della loro relazione, senza degnarsi neppure di telefonarle (trovandosi nel jet della Spencer Pubblications, in effetti, non potrà fare altro). Deacon proverà a tranquillizzare l'ex moglie, dicendole che non dovrà compiere mosse avventate e che sarà questa la migliore soluzione per una storia d'amore impossibile. Ma Sharpe nulla potrà di fronte alla rabbia della donna, convinta che un modo ci sia per riprendersi il ricco patriarca Forrester. Sarà per questo che non ci penserà due volte e salirà nel primo aereo diretto nel Principato di Monaco. Se ne vedranno presto delle belle? La verità su questa scandalosa relazione verrà scoperta da tutta la famiglia Forrester?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 4 FEBBRAIO: CARRIDGE AL CAPOLINEA! - Saranno tante le novità della puntata di Beautiful di domani nella quale Ridge e Caroline avranno un confronto chiarificatore. Dopo avere a lungo riflettuto ed essersi anche confrontato con Brooke riguardo il futuro della sua relazione con la Spencer, lo stilista organizzerà per la moglie una romantica cena nel salotto di villa Forrester. Sarà in tale circostanza che, dopo essersi dichiarati il proprio reciproco amore, la coppia si confronterà sulle conseguenze che la notizia della paternità di Douglas avrà sul loro rapporto. Ridge ammetterà che per loro non potrà più esserci futuro e che, nonostante il sentimento che li lega, il loro matrimonio dovrà giungere al termine. Solo così Douglas potrà essere felice a fianco dei suoi veri genitori, mentre lui farà la sua parte di nonno. Questa parole lasceranno Caroline in lacrime, anche se allo stesso tempo anche in lei ci sarà la consapevolezza che sia questa l'unica scelta da prendere. Finiranno così a Carridge? Dovremo aspettarci molto presto un ritorno di fiamma tra Caroline e Thomas?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 4 FEBBRAIO: QUINN IN VIAGGIO PER L'EUROPA - Mentre a villa Forrester si consumerà il 'dramma' di Ridge e Caroline alle prese con la fine del loro matrimonio, Eric si troverà in viaggio per Montecarlo in compagnia di Steffy e dei due rampolli Forrester. Il messaggio da lui inviato a Quinn ha mandato quest'ultima su tutte le furie tanto da spingerla a cambiare idea, preparandosi immediatamente a raggiungere l'amante nella città monegasca. Nonostante il parere contrario di Deacon, che cercherà nuovamente di farla tornare in sè, la madre di Wyatt non sentirà ragioni e si preparerà a salire sul primo aereo diretto verso il Principato di Monaco. Il suo viaggio sarà a dir poco indimenticabile, in quanto i suoi vicini di sedile di dimostreranno due personaggi sopra le righe: i dialoghi con Quinn la pazza saranno imperdibili, confermando come con il passare del tempo la gioielliera sia sempre più uno dei personaggi principali della soap americana.

