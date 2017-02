BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane e italiane: Wyatt lascia la Forrester Creations, anche lui si unisce al clan Spectra?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: WYATT LASCIA LA FORRESTER CREATIONS! - Le notizie degne di nota continuano ad arrivare dagli Stati Uniti con una serie di imperdibili novità riguardanti gli attuali episodi di Beautiful. Protagonista di un cambiamento epocale nel corso della prossima settimana sarà Wyatt che, dopo avere concesso il divorzio a Steffy e avere accettato la sua relazione con Liam, deciderà di fare un grande cambiamento anche dal punto di vista lavorativo. Sicuramente ricorderete che l'avvento di Quinn Fuller nei ruoli dirigenziali della Forrester Creations, aveva permesso a Wyatt di diventare il capo PR della casa di moda, instaurando frequenti incontri con Steffy. Ma per lui ora ci sarà il bisogno di una boccata d'aria fresca, per questo deciderà che è giunto il momento di lasciare la Forrester Creations per seguire la propria strada. Ritornerà semplicemente alla Spencer Pubblications, dove sicuramente Bill lo aspetterà a braccia aperte? E se anche lui decidesse, insieme a Thomas (e forse anche a Rick?) di collaborare con la nuova Spectra Fashions? Ripercorrerebbe così le orme di Thorne, che in passato ha vissuto all'ombra del suo talentuoso fratello.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 3 FEBBRAIO: ERIC LASCIA QUINN! - Quinn Fuller sarà più che mai protagonista delle puntate di Beautiful d'ora in avanti: ne avremo ulteriore conferma nell'appuntamento di oggi pomeriggio con la soap nella quale la gioielliera si troverà a leggere un sms che non avrebbe mai voluto ricevere. Sarà Eric, in viaggio per Montecarlo in compagnia di Steffy, Liam e Wyatt, ad informarla di volere porre fine alla loro relazione. Non darà ulteriori informazioni a tal proposito, facendo arrabbiare la sua amante. Colei che sembrava pronta a rinunciare al suo proposito di partire per l'Europa, cambierà improvvisamente idea e comincerà a preparare le valigie in preda alla rabbia. Nulla potrà Deacon, di fronte all'ex moglie che non potrà accettare di subire l'ennesima delusione da parte di un uomo tanto ricco. Arriverà fino in fondo in questa sua ennesima pazzia? E se sì, cosa penserà Eric quando se la troverà di fronte in quel di Montecarlo?

© Riproduzione Riservata.