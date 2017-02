BELEN RODRIGUEZ/ News: "felice e accaldata", così la showgirl fa sognare i fans. Foto (oggi, 3 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: FELICE E ACCALDATA, COSÌ LA SHOWGIRL FA SOGNARE I FANS. FOTO - Proprio come il suo ex marito Stefano De Martino, anche Belen Rodriguez si sta rilassando in questi giorni grazie a una vacanza all’insegna di sole e mare. La showgirl si è concessa una fuga romantica in Malesia con Andrea Iannone, il suo nuovo fidanzato. Questa volta però ha portato con sè anche il piccolo Santiago, figlio di De Martino, e sono diverse le foto e i video postati da Belen in questi giorni che hanno come protagonista il bimbo. L’ultima foto pubblicata ieri da Belen Rodriguez non riguarda però la famiglia. Anche in vacanza la showgirl non dimentica il suo ruolo di testimonial e sdraiata sulla spiaggia dorata non ha dimenticato di scattarsi una foto con alcuni gioielli per poi promuoverli suo suo profilo Facebook con una semplice condivisione sui social. Nella didascalia la showgirl argentina ha aggiunto un messaggio molto semplice, “fa caldo e sono felice”: questa piccola grande verità unita allo scatto sensuale ha subito fatto incetta di like, conquistandone oltre 32mila: clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: SANTIAGO PRONTO A DIVENTARE UN PILOTA - In Malesia con Belen Rodriguez e Andrea Iannone c’è anche il piccolo Santiago, che attraverso il nuovo fidanzato della madre sta imparando ad amare il mondo dei motori. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere sui social la foto che ritraeva Belen e il figlioletto mentre andavano in scooter all’interno di un circuito senza indossare l’apposito casco. Il pubblico del social network si è subito diviso in due fronti: da una parte c’era chi accusava la showgirl di essere una madre scellerata e dall’altra chi la assolveva non trattandosi di un vero e proprio giro in strada. Qualche ora dopo la Rodriguez ha voluto mettere a tacere tutti e lo ha fotto pubblicando un nuovo scatto ritraente il piccolo Santiago alle prese con la prove per prendere le misure del casco.

