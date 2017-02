CHICAGO PD 4 / Anticipazioni puntata 3 febbraio 2017: Voight sotto inchiesta! Al via la nuova stagione con Jason Beghe.

CHICAGO PD 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 FEBBRAIO: LA SERIE - Nella prima serata di Premium Crime di oggi, venerdì 3 febbraio 2017, andrà in onda il primo episodio di Chicago PD 4, in prima Tv assoluta. La puntata si intitolerà "Padri e figli", dove ritroveremo tutta la squadra guidata da Voight, interpretato dall'attore Jason Beghe. L'attesissima quarta stagione ci svelerà che cosa è successo dopo l'omicidio di cui si è macchiato il Sergente, dopo aver ricevuto la notizia che il figlio non si risveglierà mai dal coma. Ovviamente tutto questo non farà altro che avere delle ripercussioni anche sulla sua pupilla Erin, interpretata dda Sophia Bush. Nel finale precedente l'abbiamo vista mentre si allontanava dalla scena del crimine, mentre Voight metteva a segno la sua vendetta. Riuscirà a mantenere la bocca chiusa su quanto è successo? Intanto la squadra del CPD continua ad indagare su diversi casi, fra cui uno che riguarda molto da vicino il Dipartimento. Viene ritrovata infatti una vittima che indossava un giubotto dell'Intelligence al momento della morte. Novità in arrivo per la nostra Marina Squerciati, che nella serie Tv è nota come Burgess. Dopo l'abbandono del suo vecchio partner, sarà Li JunLi a prendere il testimone nei panni di Julie Tay. Sarà con lei che affronterà il primo caso da operattiva, mentre verrà a conoscenza di alcuni particolari del passato della sua nuova partner. L'unica certezza quindi che abbiamo è che in questi nuovi episodi non troveremo più l'attore Brian Geraghty, che abbiamo conosciuto nel ruolo di Roman. Il tutto è dovuto alla volontà dell'artista di intraprendere altri progetti, nonostante il produttore, Matt Olmstead, abbia sottolineato in un'intervista a Tv Line che hanno corteggiato a lungo Brian. Con la morte di Justin, i rapporti all'interno dell'Intelligence inizieranno a vacillare. In un certo senso subiranno una regressione, ritornando a quell'attrito vissuto inizialmente fra Voight e Antonio, alias dell'attore Jon Seda. La quarta stagione dello show vivrà inoltre un piccolo salto temporale, a distanza di una settimana dal delitto. Il Comandante Crowley in particolare metterà sotto torchio Erin, per poter stringere il cappio attorno al Sergente. Tutto questo ovviamente non potrà che influire sul loro rapporto e per estensione anche sulla relazione fra Erin e Halstead.

CHICAGO PD 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 FEBBRAIO, EPISODIO 1 "PADRI E FIGLI" - Il Comandante Crowley apre un'indagine su Voight e convoca in ufficio anche Erin, per verificare come mai entrambi si trovassero nelle prossimità del luogo in cui è stato ucciso il killer di Justin. Nel frattempo, l'Intelligence inizia ad indagare sulla morte del giovane Evan Berner, ritrovato bruciato all'interno della propria auto. In seguito, la squadra trova un microfono della Polizia addosso al corpo e scoprono che dietro a quel delitto c'è molto di più. Voight continua invece a soffrire per la morte del figlio Justin, mentre Erin cerca di mantenere la calma e di non spifferare ciò che sa sull'omicidio messo in atto dal Sergente. Intanto, Burgess inizia il primo giorno di lavoro al fianco della sua nuova partner, Julie, di cui scopre alcuni segreti della sua vita precedente.

