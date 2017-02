CRIMINAL MINDS 5 / Anticipazioni puntata 3 febbraio 2017: Hotch espulso, Morgan a capo della squadra

CRIMINAL MINDS 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 3 febbraio 2017, Rai 4 trasmetterà tre nuovi episodi di Criminal Minds 5. Saranno il quarto, il quinto ed il sesto, dal titolo "Violenza pura", "Un terribile giro di giostra" e "L'enucleatore". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo arrivati in precedenza: Hotch (Thomas Gibson) ritorna in squadra dopo poco più di un mese dall'aggressione subita. Emily (Paget Brewster) lo raggiunge, ma il capo del BAU non intende parlare di ciò che è successo. E' determinato invece a trovare un uomo che ha appena sparato su alcune persone presenti in una farmacia. Hotch fa l'errore di sottovalutare la situazione perché non era stato informato dei farmaci che l'SI aveva richiesto. Capisce così che è affetto da psicosi, ma non riesce a comprendere la causa scatenante. Anche se individua due luoghi collegati all'SI, arriva sempre troppo tardi. Fino a che individua il medico curante dell'SI, Frank Cipolla (Bjorn Johnson), ma arriva quando ormai l'uomo ed altri membri del suo personale sono stati uccisi. Grazie allo studio del profilo, Garcia (Kirsten Vangsness) riesce a risalire a Darrin Call (Sean Patrick Flanery), intuendo che in passato è collegato con Tommy Anderson (Michael Bowen), l'unico sopravvissuto delle vittime di un feroce serial killer. Hotch capisce che Darrin è in realtà il figlio del killer, Bill Jarvis (Don Creech), e riesce a raggiungerlo, ma lo incita anche ad uccidere il suo aguzzino. Rossi intuisce che l'SI sta cercando di attirare l'attenzione su di sé, in una specie di gioco fra gatto e topo. Rossi lo affronta una volta per tutte, giocando sul fatto che Ray non si ricordi assolutamente di lui. La squadra viene chiamata per l'omicidio di un uomo, ritrovato all'interno di un container senza le mani. Reid (Matthew Gray Gubler) viene lasciato sul posto perché non è stato ancora abilitato ad agire sul campo. La squadra si sposta verso la città natale di Rossi (Joe Mantegna) e quest'ultimo richiede espressamente di non prendere parte alle indagini, per via di alcuni attriti legati ad eventi accaduti in passato. Intanto, il BAU scopre da una testimone, Allison (Hannah Brylowe), che aveva parlato al suo terapeuta delle continue violenze subite dal patrigno.

CRIMINAL MINDS 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 4 "VIOLENZA PURA" - In un quartiere di Washington la criminalità inizia ad aumentare in modo esponenziale. Due coppie della media superiore vengono piccchiati a morte in una casa occupata. Secondo il BAU si trovano di fronte ad almeno tre SI maschi, che sono collegati con episodi di vandalismo. Quando una seconda coppia viene ritrovata morta, il BAU capisce che gli SI siano motivati solo dall'esigenza di esercitare il proprio potere sugli altri. EPISODIO 5 "UN TERRIBILE GIRO DI GIOSTRA" - La squadra viene chiamata ad indagare in Messico per via di un serial killer sadico. Tutte le vittime sono state individuate fra le donne locali di mezza età, che sono scomparsi da anni e che in seguito sono state ritrovate morte. Il BAU riesce a risalire ad un caso preccedente, in cui alcune persone sono state uccise dopo diverso tempo trascorso in reclusione. EPISODIO 6 "L'ENUCLEATORE" - Morgan si trova ad un passo dal titolo di prova nel suo nuovo ruolo di capo del BAU, un ruolo che ha accettato di prendere temporaneamente per via della rimozione forzata di Hotch come Capo. La Strauss ha optato quindi per l'agente più brillante, mentre Hotch continua ad essere ossessionato dalla cattura di George Foyet, ovvero lo squartatore di Boston. Quando il criminale viene catturato, tutto precipita...

