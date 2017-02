Che Dio ci aiuti 4 / Diretta streaming, info replica e anticipazioni 5 febbraio (oggi, 3 febbraio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, DIRETTA STREAMING E INFO REPLICA (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Torna questa sera in televisione la replica di Che Dio ci aiuti 4, serie tv che tratta le vicende di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci e le ragazze che cura nel suo convento. La puntata è già andata in onda in chiaro domenica sera e questa sera torna la replica su Rai Premium alle 21.20: cosa accadrà in questo episodio di Che Dio ci aiuti 4? Valentina ha paura che Gabriele scopra il suo segreto, ossia che in passato ha fatto la escort: non vuole rivelare al ragazzo di cui è innamorata il suo passato, ma non vuole nemmeno perderlo, e di questo ha paura. Anche Monica ha problemi di cuore, e non sa come fare per rivelare i suoi sentimenti a Nico. Non solo gossip: in questo episodio di Che dio ci aiuti 4 accadranno anche cose non proprio piacevoli: Suor Costanza verrà investita, e Suor Angela crede di sapere chi è il colpevole. Appuntamento a questa sera su Rai Premium per la replica dell'episodio di Un passo dal cielo 4.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI 5 FEBBRAIO: MONICA DIMENTICA NICO (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Cosa accadrà invece nel prossimo episodio che andrà in onda nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 4 prevista per domenica 5 febbraio? Il primo episodio si intitola Un'altra occasione: Monica è molto amareggiata dal comportamento di Nico. Capisce che non ci potrà mai essere nulla tra loro due - se non una semplice amicizia - e quindi decide di lasciarlo perdere. Le sue intenzioni però vacillano quando nella sua vita irrompe un'altra ragazza, Asia, che fa cambiare idea a Monica sulle sue intenzioni. L'episodio successivo di Che Dio ci aiuti 4 si intitola Buone intenzioni e vede Nico e Monica lavorare insieme per aiutare Asia. La ragazza ha infatti perso la memoria, e loro cercheranno di fargliela ritornare. Che Dio ci aiuti 4 è una serie televisiva che sta avendo molti successi e buoni ascolti: nonostante la quarta stagione, è ancora molto seguita dai telespettatori.

