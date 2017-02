DAYANE MELLO / Isola dei Famosi 2017, la modella ammette di essere stremata: sarà lei ad uscire? (oggi, 3 febbraio)

DAYANE MELLO, ISOLA DEI FAMOSI 2017: LA MODELLA STREMATA, FINIRÀ NEL MIRINO DEI NAUFRAGHI DOPO LA CHIACCHIERATA CON LA DE GRENET? (OGGI, 3 FEBBRAIO) - Partenza tutta in salita per Dayane Mello, la bellissima modella brasiliana naufraga a L'Isola dei Famosi 2017: Dayane è uno dei nuovi naufraghi del reality di Canale 5 e, dopo aver dato il meglio durante le prove proposte dagli autori, è finita comunque nel mirino dei suoi compagni di avventura, che l'hanno votata a spedita in nomination già dalla prima settimana, sottolineando il suo scarso contributo al gruppo. Al suo fianco c'è anche l'affascinante Samantha De Grenet, in questo momento del tutto convinta che sia stata anche Nathaly Caldonazzo a fare il suo nome parlando con Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria lo scorso 31 gennaio. Proprio durante la giornata di ieri, come si legge sul sito ufficiale della trasmissione, Dayane Mello e Samatha De Grenet - le prima nominate di questa 12esima edizione de L'Isola - hanno avuto occasione di confrontarsi faccia a faccia: la modella, in particolare, ha ammesso di essere davvero stremata, le energie non sembrano farsi sentire. Da parte sua, invece, Samantha De Grenet ha continuano a discutere in merito alla Caldonazzo, ed è proprio Dayane ha insinuato il dubbio che la naufraga le abbia potuto votare contro (tutti invece sappiamo bene che Nathaly ha fatto il nome della cantante neomelodica Nancy Coppola). A quel punto è intervenuta anche Eva Grimaldi, cercando di fare il punto su entrambe le possibilità. Sta di fatto che, prima o poi, Samantha De Grenet arriverà alla verità: Dayane finirà nel suo mirino o in quello degli altri naufraghi? O sarà lei a dover lasciare le spiagge di Cayos Cochinos il prossimo lunedì? Staremo a vedere…

