FABRIZIO CORONA / News: Lele Mora, il suo libro regalerà nuovi scoop sul suo conto? (oggi, 3 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: LELE MORA LO DEFINISCE UN “BULLO CHE NON BALLA” (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Fabrizio Corona resta in carcere. Il suo processo è stato rinviato e così, in attesa di scoprire nuove evoluzioni e la piega che potrebbe prendere, si strizza l'occhio al gossip sul suo conto. Di recente infatti, Lele Mora è stato intervistato da Cristina Parodi ed ha raccontato come ha conosciuto l'ex re dei paparazzi. Il giovane catanese ha rubato il cuore dell'ex agente dei vip più famoso d'Italia e, per certi versi, è stata anche la sua rovina. Fabrizio Corona e Lele Mora si conobbero nel 1998, presentato da un amico comune come un ragazzo intelligente, sveglio, furbo e capace. Doti che poi cercherà sempre di fruttare a suo favore ma, visti i risultati, in maniera assolutamente maldestra. Grazie agli insegnamenti di Lele Mora poi, il giovane Corona fondò l'agenzia "Corona's" nel 2001 con tanti sogni nel cassetto e la voglia di avere successo, fama e denaro. Cose che, anche in questo caso, conquistò sia facilmente ma anche in maniera nettamente irresponsabile. L'agenzia di Lele Mora invece, fu aperta dallo stesso nel 2000 con il nome di LM Managements. Al suo interno, oltre a Fabrizio Corona, abbiamo ritrovato nomi di spicco del calibro di Alberto Castagna, Christian De Sica, Simona Ventura, Sabrina Ferilli e Valeria Marini. Dopo la fama però, per Lele Mora arrivò il declino con lo scandalo di Vallettopoli e il fallimento della Corona's SRL e, la vera notizia: una relazione proprio con l'imprenditore catanese. Lele Mora lo riempiva di regali e, tra il 2004 e 2006 spese per lui l'enorme cifra di 2 milioni di euro. Attualmente Lele Mora parla di Fabrizio Corona definendolo un "bullo che non balla" e, a Cristina Parodi ha raccontato che presto uscirà il suo libro dal titolo "La mia verità": "Io sono come una scatola nera, fra poco racconterò dei segreti che metteranno in difficoltà molte persone", racconta.

