FORTITUDE 2 / Anticipazioni puntata 3 febbraio 2017: Natalie è la vera serial killer?

FORTITUDE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 3 febbraio 2017, Sky Atlantic trasmetterà il secondo episodio di Fortitude 2, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Michael Lennox (Dennis Quaid) torna verso la tenda in cui si trova la moglie, che ha appena partorito e scopre che un uomo ha divorato sia la donna che il suo unico figlio. Anche se gli spara alla schiena mentre si allontana, l'uomo continua a rialzarsi in piedi. La Governatrice (Sofie Gråbøl) osserva il crescendo di violenza e tensioni che sta colpendo la città, ma rifiuta di lasciare l'incarico come le viene proposto dal capo Munk (Ken Stott), anche se potrebbe ottenere il posto di Governatore di una città vicina. Intanto, Ingrid (Mia Jexen) viene informata da Petra (Ken Stott) della presenza di un cadavere a cui è stata trinciata la testa. La Governatrice incarica Petra di occuparsi delle indagini, mentre Eric (Björn Hlynur Haraldsson) è ancora impegnato nella ricerca dell'altro corpo. Quella sera, Michael torna a casa e trova la moglie Freya (Michelle Fairley) nella neve. La donna gli confessa in seguito di aver preferito cercare di morire e di essere caduta a casa di un cedimento delle gambe. Dopo aver scoperto che non verranno riforniti, Michael chiede l'aiuto delle autorità e viene poi avvisato di una lite in corso allo spaccio del porto. La Odegard ricorda a tutti che solo lei possiede l'autorità necessaria per l'erogazione del carburante, accettando che le barche vengano rifornite. Il giorno dopo, il figlio gli chiede di portarlo con lui a pesca, facendo leva sul fatto che non troverà degli aiutanti in quella situazione. Freya contesta al marito il fatto che il ragazzo ha solo 16 anni. Nel frattempo, la Governatrice cerca ancora il modo di identificare il corpo ritrovato il giorno precedente. Vincent (Luke Treadaway) l'avvisa poi di essere sul punto di partire e di aver visto suo marito il giorno prima, sui ghiacciai. La Odegard ricorda al marito che ha dei doveri verso la comunità, dato che è stato appena scoperto un omicidio, accennando solo velatamente al fatto che anche la loro relazione sia ormai terminata. Nello stesso momento, Ingrid risponde alla chiamata di una donna che non trova più i suoi cani, scoprendo che sono stati squartati e privati della spina dorsale. Arrivato al porto, Michael scopre che qualcuno ha dato fuoco alla sua barca, ma riesce a spegnere le fiamme. Lungo la strada del ritorno, la Governatrice ed il marito trovano Dan (Richard Dormer) assiderato, che cerca di morderli non appena si avvicinano.

FORTITUDE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 2 - Rattery viene scortato fino alla stazione di Polizia, ma non appena gli ufficiali forensi perlustrano la scena del crimine, scoprono che Stoddart è ancora vivo. Tuttavia, nonostante l'intervento di un paramedico, il paziente muore lungo la strada per raggiungere l'ospedale. La misteriosa scomparsa di Natalie porta lo Sceriffo Andersen a sospettare che la donna sia il killer e la vittima allo stesso tempo. Quando Henry Tysonn scopre che Stoddart è stato assassinato, chiama un vecchio amico perchè faccia ritorno. Eugene Morton, agente della Polizia metropolitana, assume il caso per conto della vedova Stoddart, che non è ancora stata informata dell'omicidio. Andersen non è lieta i apprendere l'arrivo di Morton e non si frena dall'esternare i propri pensieri. Intanto, il dottor Allerdyce offre a Julia la possibilità di permettee a Liam di partecipare ad una procedura sperimentale che potrebbe risolvere gli effetti del congelamento prolungato.

