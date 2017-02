Fedez / News: Chiara Ferragni festeggia il traguardo di 8 milioni di follower, video! (oggi, 3 febbraio 2017)

FEDEZ, NEWS: CHIARA FERRAGNI FESTEGGIA 8 MILIONI D FOLLOWER, VIDEO - Prosegue senza sosta il successo musicale di Fedez e di "Comunisti col Rolex", l'album scritto assieme al rapper J-Ax che continua a collezionare consensi giorno dopo giorno grazie anche a una serie di eventi tutti dedicati alla promozione. Sulla scia di questo enorme seguito, Fedez ha di recente annunciato il sold out della terza tappa del suo concerto di Milano, anticipando che sarà presto disponibile una nuova data, con una serie di grandi novità tutte destinate al suo grande pubblico. Un successo che sembra non avere limiti, se si considera che il rapper di recente riempie le pagine del gossip grazie alla sua storia d'amore con la blogger Chiara Ferragni, un rapporto molto che continua a regalare ai tanti appassionati aggiornamento costanti e momenti ricchi di grandi emozioni. La blogger, che come il suo fidanzato sta vivendo un vero periodo d'oro, ha festeggiato ieri il prestigioso traguardo su Instagram degli 8 milioni di fan, una vittoria annunciata sui social attraverso un breve video, che la ritrae intenta a ballare per dare il via ai festeggiamenti. "8 MILLION FOLLOWERS, Love you guys so much", ha scritto la blogger nella didascalia del suo filmato. E, naturalmente, non sono mancati i commenti dei suoi numerosissimi fan: "Beautiful dress and congratulations for your 8 million followers!", "Love you too, darling". Se volete visualizzare il breve video pubblicato da Chiara Ferragni, potete cliccare qui.

